Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'nun 2 maçlık cezasını onadı - Son Dakika

Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'nun 2 maçlık cezasını onadı

19.11.2020 17:28
Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'nun 2 maçlık cezasını onadı, System.String[]

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun 2 maçlık cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun 2 maçlık cezasını onadı. Genç eldiven, buna göre Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe mücadelelerinde forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Kurul, Gaziantep FK mücadelesinde kırmızı kart gören Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun 2 maçlık cezasını onadı. Ersin, Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında takımını yalnız bırakacak.

TFF'nin resmi sitesinden açıklanan Tahkim Kurulu kararlar şu şekilde:

"Hatay Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Rahman Buğra Çağıran ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 02.09.2020 tarih ve E.2020/170 - K.2020/271 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Davalı Kulübün itirazının kabulü ile maç başı ücretlerine uygulanan faizin dava tarihinden itibaren işletilerek; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının, maç başı ücret alacaklarına uygulanan faiz başlangıç tarihi yönünden düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin futbolcu Ahmet Aras ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 02.09.2020 tarih ve E.2020/108 - K.2020/265 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 19.11.2020 Perşembe günü saat 14: 15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin vekili Av. Emirhan Çeviker, futbolcu Ahmet Aras'ın vekili Av. Ercan Sevdimbaş'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Antalya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adis Jahovic'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 8.650,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Ersin Destanoğlu ile ilgili PFDK'nın 12.11.2020 tarihli E.2020-2021/291 - K.2020-2021/377 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Ersin Destanoğlu'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Mattias Erik Johansson ile ilgili PFDK'nın 12.11.2020 tarihli E.2020-2021/295 - K.2020-2021/378 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Mattias Erik Johansson'un rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

(İHA)

Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'nun 2 maçlık cezasını onadı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'nun 2 maçlık cezasını onadı - Son Dakika Spor


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