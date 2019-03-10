Tahran Türk Okulunda Çanakkale Zaferi Anıldı
41 dakika önce
İran'ın başkenti Tahran'daki Türk Okulunda İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 98. ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü vesilesiyle anma etkinliği düzenledi.
İran
'ın başkenti Tahran
'daki Türk Okulunda İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 98. ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü vesilesiyle anma etkinliği düzenledi.
Türk Okulunun etkinlik salonunda gerçekleştirilen anma programına Türkiye
'nin Tahran Büyükelçiliği yetkilileri ve öğrenci velileri katıldı.
İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 98. ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından Çanakkale destanı ve Mehmet Akif Ersoy
ile ilgili hazırlanan tiyatro gösterileri sunuldu ve günün önemine dair şiirler okundu.
Etkinlik kapsamında düzenlenen kompozisyon ve İstiklal Marşı'nı iyi okuma yarışmasını kazanan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Tahran Okulu yetkilileri, İran'daki 21 Mart Nevruz Bayramı
tatili dolayısıyla anma programını öne aldıklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:09 Kaynak: AA
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