Tahran'da gökyüzüne bakan bir daha baktı! 50 yıl sonra aynı gizem - Son Dakika
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Tahran'da gökyüzüne bakan bir daha baktı! 50 yıl sonra aynı gizem

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Tahran semalarında görülen çok renkli gizemli ışıkların kaynağı henüz belirlenemezken, cismin drone, uçak veya LED ışıklı bir uçurtma olabileceği değerlendiriliyor. Görüntülerin, İran savaş uçaklarının tanımlanamayan parlak bir cismi takip ettiği 1976'daki gizemli olayın 50. yıl dönümüne denk gelmesi dikkat çekti.

İran'ın başkenti Tahran'da gökyüzünde hareket eden parlak ve çok renkli ışıkların görüldüğü görüntüler tartışma yarattı. 20 Eylül'de paylaşılmaya başlanan videoların bir bölümünün Tahran'ın Azadegan bölgesi yakınlarında kaydedildiği öne sürüldü.

Ancak görüntülerde cismin boyutunu, yüksekliğini, uzaklığını veya hızını belirlemeye imkan verecek güvenilir bir referans noktası bulunmuyor. Videoların orijinal konum ve kayıt bilgileri de kamuya açık olmadığı için çekimlerin yeri ve zamanı bağımsız olarak doğrulanamadı.

DRONE MU, UÇAK MI, UÇURTMA MI?

Görüntülerde karanlık gökyüzünde birlikte hareket eden farklı renklerde ışıklar görülüyor. Cismin ne olduğuna ilişkin çeşitli ihtimaller ortaya atıldı.

Bazı kullanıcılar bunun bir drone veya drone grubu olabileceğini savunurken, bazıları bir uçağın seyir ışıklarının görüntülendiğini öne sürdü. Bir diğer ihtimal ise LED ışıklarla donatılmış bir uçurtma. Ancak mevcut görüntüler bu ihtimallerden herhangi birini doğrulamaya yetmiyor.

İran'ın havacılık veya askeri makamları da şu ana kadar söz konusu cismin kimliğini kamuoyuna açıklamadı. Anadolu Ajansı da İranlı yetkililerin cismi bir tehdit olarak değerlendirdiğine ilişkin açıklama yapmadığını aktardı.

TAM 50 YIL ÖNCE DE TAHRAN'DA BENZER OLAY YAŞANDI

Görüntülerin dikkat çekmesinin bir başka nedeni ise zamanlaması oldu. Tahran, 19 Eylül 1976'da, yani tam 50 yıl önce, kayıtlara geçen dikkat çekici bir tanımlanamayan hava olayıyla gündeme gelmişti. Yeni görüntülerle 1976'daki olay arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin ise herhangi bir kanıt yok.

Dönemin ABD istihbarat kayıtlarına göre Tahran'da yaşayan vatandaşlardan gökyüzündeki parlak bir cisimle ilgili ihbarlar gelmesinin ardından İran Hava Kuvvetleri bir F-4 savaş uçağını bölgeye göndermişti.

SAVAŞ UÇAĞININ SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI KALDI

ABD Savunma İstihbarat Ajansı kayıtlarına yansıyan olayda ilk F-4'ün cisme yaklaşık 25 deniz mili yaklaşmasının ardından uçaktaki göstergeler ile UHF ve dahili haberleşme sistemlerinin çalışmadığı rapor edildi. Uçak cisimden uzaklaştığında sistemlerin yeniden çalışmaya başladığı kayıtlara geçti. İkinci bir F-4 de daha sonra cismi incelemek üzere havalandırıldı.

Aradan yarım asır geçmesine rağmen 1976'daki olayın merkezindeki cismin ne olduğuna ilişkin kesin bir açıklama bulunmuyor. 2026'da ortaya çıkan yeni görüntülerdeki ışıkların kaynağı da şu an için belirsizliğini koruyor.

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