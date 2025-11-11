Taksici ve Yolcu Arasında Kavga: Darbeye Uğradı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Taksici ve Yolcu Arasında Kavga: Darbeye Uğradı

Taksici ve Yolcu Arasında Kavga: Darbeye Uğradı
11.11.2025 18:01
Kartal'da taksi şoförü, kadın yolcu tarafından darbedildi. Olay polis ve hastane süreciyle sonlandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinden taksiye binen ve Kartal ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'ne gitmek isteyen kadın yolcu, taksi şoförünün fazla ücret almak için yolu uzattığını öne sürdü. Taksici İbrahim K. ise navigasyon kullanarak lokasyona gittiğini ve yol çalışması olduğu için başka güzergah kullandığını iddia etti.

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ DARBETTİ

Yolcu kadın, ücreti eksik ödeyince araçta tartışma çıktı. Taksicinin parayı tam istemesi üzerine kadın, taksi şoförünün kafasına cep telefonuyla vurdu. Telefonla polis çağıran kadın daha sonra araçtan indi ancak taksici kadına polis gelene kadar beklemesini söyledi. Araçtan inen kadın, evine doğru yöneldiği esnada cep telefonuyla kayıt alan taksi şoförünün başına tekrar vurdu.

Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

YAŞANANLAR KAMERADA

Takside yaşanan kavga anları, araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

"KAFAMDA ŞU AN 3 TANE DİKİŞ VAR"

Öte yandan, taksi şoförü İbrahim K, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, navigasyonla yolcunun gösterdiği istikametten devam ederken Göztepe Köprüsü'nde çalışma olduğunu görünce rota değiştirdiğini ve yolun 1,2 kilometre uzadığını söyledi. İbrahim K, uygulamadan taksi çağrıldığında 50 lira fark alındığını, köprü geçiş ücretinin de müşteriye yansıtıldığını belirtti.

Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Yolcu tarafından darbedildiğini, kafasının yarıldığını ifade eden İbrahim K, "Görgü şahitlerim de var. Kartal Devlet Hastanesine gittik. Kafamda şu an 3 tane dikiş var. Hastaneden aldığım darp raporuyla en yakın polis karakoluna giderek şikayette bulundum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Taksici ve Yolcu Arasında Kavga: Darbeye Uğradı

SON DAKİKA: Taksici ve Yolcu Arasında Kavga: Darbeye Uğradı - Son Dakika
