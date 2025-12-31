Taksim'de Yılbaşı Yoğunluğu - Son Dakika
Taksim'de Yılbaşı Yoğunluğu

31.12.2025 18:32
Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde büyük bir kalabalık oluştu. Yerli ve yabancı binlerce kişi yılbaşı kutlamaları için Beyoğlu'nu tercih ederken, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

İstanbul'un en önemli buluşma noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala yoğunluk arttı.

BİNLERCE KİŞİ İSTİKLÂL CADDESİ'NE AKIN ETTİ

Beyoğlu, yılbaşını kutlamak isteyen yerli ve yabancı binlerce kişi için bu yıl da ilk tercihlerden biri oldu. Taksim Meydanı ve çevresindeki kalabalık her geçen saat daha da artarken, İstiklal Caddesi'ni dolduran ziyaretçiler yoğunluk dolayısıyla yürümekte güçlük çekiyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu

YOĞUNLUK DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrıca, yeni yıla İstiklal Caddesi'nde girmeye hazırlanan vatandaşların yoğunluğu dron ile görüntülendi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Polis ekipleri de vatandaşların ve turistlerin yılbaşı akşamını huzur içinde geçirmesini sağlamak amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri alıyor. Cadde ve meydan girişinde oluşturulan kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu

Aramalar sırasında şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. Ekiplerin Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu
Kaynak: AA

