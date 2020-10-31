Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hizmete açıldı - Son Dakika

Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hizmete açıldı

31.10.2020 22:06
Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hizmete açıldı, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından yapılan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Talas Belediyesi tarafından yapılan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki; "Günümüzde kitap okuyanlar çok hoşumuza gidiyor ama şu cep telefonuyla takılanları, sosyal medyada saatlerini geçirenleri, 10 dakika kitap okumayanları görünce içimiz burkuluyor" dedi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; kütüphanenin 5 tane üniversite gençlerine hitap eden yurdun ortasında olması bu kütüphanenin önemini artırdığını ifade ederek; "Ayrıca iki üniversitemizin de kapı komşusu durumundadır. Kütüphanemiz iki anlama gelmekte. Birisi kitapların bir araya geldiği, korunduğu, sunulduğu yer. İkinci anlamı da bir medeniyetin yazılı eserlerinin bütünü akla gelir. Bu binayı kütüphane hizmetine dönüştürmemiz esnasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devletimizin her zaman yanımızda olduğunu hissetmek güzel bir şey. O nedenle bir protokol yaptık, burası ayrıca Talas İlçe Halk Kütüphanesi görevi de yapıyor. Kütüphanemizin birinci katı kültür faaliyetleri için hazırlandı, bir katı süreli yayınların takibi ve dergiler için, üst katı klasik kütüphane, en üst katı da sadece akademisyenler için çalışma ortamı hazırlandı. Ayrıca engelli kardeşlerimiz için cihazlar ve özel bölüm kitapları yer almaktadır. Ayrıca bir kitap arayan kardeşim bilgisayar ağına kitabın ismini yazdığı zaman sadece Kayseri'de değil Türkiye'nin hangi kütüphanesinde varsa o kitaba ulaşabilecek. Bundan sonraki adımımız külliyedeki konuşan kitap sistemine erişebilmek. Kütüphanemizde zamanını geçiren herkese şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Ali Odabaş ise konuşmasında bakanlık olarak kitap desteklerinin süreceğini belirterek; "Bin 207 tane 81 vilayetimizde kütüphanemiz var. Bunlardan bir tanesi de Talas İlçe Halk Kütüphanemiz. 10 ay önce buranın çok güzel bir kütüphane olacağına kanaat getirdik. Görüyorum ki gerçekten çok iyi çalışmış yapan firma. Ne mutlu böyle bir kütüphane ortaya çıkmasında bizim de emeğimiz var. 10 bine yakın kitap gönderdik ama durmayacağız, kitap desteğimiz sürekli devam edecek" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kütüphanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Mustafa Başkan ve ekibini bu anlamlı ve önemli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Her geçenin rahatlıkla uğrayabileceği nezih bir ortamda 'ya öğrenen ol ya öğreten ol. Bir başkası olma yoksa helak olursun' anlayışı içerisinde inşallah öğrenenlerden oluruz" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyada saatlerini geçirenleri, 10 dakika kitap okumayanları görünce içimiz burkuluyor"

Kütüphanenin açılış törenine katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, kitap okuyanların çok hoşlarına gittiğini ancak sosyal medyada saatlerini harcayanları, 10 dakika kitap okumayanları gördükçe içlerinin burkulduğunu aktardı. Özhaseski; "Çok acıdır, 1600'lü yılların Kayseri'ye ait müfredat defterlerini ve o dönemki kitaplarımızın birçoğunu benim belediye başkanlığı dönemimde Bulgaristan'da bir kütüphanede bulduk. Mehmet Çayırdağ, 'Kütüphanenin başındaki insanla yazıştım. Kayseri'ye ait eski ne yazıyla yazılmış ne kadar kitap varsa hepsini verecek.' dedi. Biz kağıt olsun diye göndermişiz, Bulgarlar saklamış. Ne istiyor deyince? 'Bir fotoğraf makinesi bir de 500 dolar istiyor.' dedi. 'Ağabey ben 500 değil 5 bin diyorsa bile ver, ben parayı vereceğim.' dedim. Fotoğraf makinesini de al. Oradan kamyonetlere yükleyip kitapları Kayseri'ye getirdik. Vezirhanı restore edilirken bir duvar yıkıldığında arka taraftan deryalar gibi kitaplar çıktı. O günkü kütüphane memuru, 'Bu kitaplar yakalanırsa bugünkü yöneticiler bunların canına okur, ben en iyisi buraya saklayayım.' demiş. Oraya kitapları doldurup önüne duvar gerdirmiş. Biz sonradan o kitapları bulduk. Günümüzde kitap okuyanlar çok hoşumuza gidiyor ama şu cep telefonuyla takılanları, sosyal medyada saatlerini geçirenleri, 10 dakika kitap okumayanları görünce içimiz burkuluyor. Bizler zorlayacağız ve yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kayseri'nin belediyecilik olarak başka bir formata geldiğini dile getiren Özhaseki; "Kayseri'de belediyecilik de her alanda başarılarla, her zaman övüneceğimiz şekilde devam ediyor. Çok şükür zamanında çalışma yaptık. O zaman dedik ki; 'Ticarette ne yapabiliriz, sanayide, turizmde, kültürde, sanatta hatta eğlencede neler yapabiliriz?' O çalışmalar neticesinde ortaya çıkan tablo bizi belediyecilik olarak başka bir formata getirdi. Biz altyapıyla, üst yapıyla uğraştık. Elhamdülillah öyle bir sorun kalmadı. Su borularının tamamını, kanalizasyon borularının tamamını değiştirdik. Katı atıklar, yollar, alt geçitler, üst geçitler eyvallah. Turizm deyince aklımıza Erciyes Dağı gibi bir yerde turizm merkezi yapmak çıktı. Burada hafta sonları 80-100 bin kişi kayak yapıyor, binlerce gencimiz para kazanıyor, Kayseri'nin sosyal hayatı ve çehresi değişiyor. Eğlence deyince Harikalar Diyarı'nı yaptık, hafta sonları 40-50 bin kişi gidiyor. Kültürde, sanatta ne yaptık? Arkadaşlar, müzeler şehri haline geldi" dedi.

Vali Şehmus Günaydın da; "Bizim dünyayla yarışmamız, iyi yerlere gelmemiz için gençlerimizi yetiştirmek istiyorsak mutlaka onlara bu imkanı vermemiz lazım. Bilimde, teknolojide, sanayide bizim iyi yetişmiş bir nesle ihtiyacımız var. Bunu için onları iyi eğitmemiz lazım. Onları her alanda dünyayla yarışacak şekilde yetiştirmek için de bu tür kütüphane ve okullara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua eşliğinde kesilen kurdele ile Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hizmete açıldı. - KAYSERİ

Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hizmete açıldı
Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hizmete açıldı
Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hizmete açıldı
Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hizmete açıldı
Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hizmete açıldı
Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hizmete açıldı
Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hizmete açıldı

Talas Belediyesi, Kayseri, Kitap, Talas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hizmete açıldı - Son Dakika


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