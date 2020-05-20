Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 173 yaşında - Son Dakika

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 173 yaşında

iki asra yakın bir zamandır Türkiye'nin tüm İl ve İlçelerinde yılda 9 milyona yakın işlem hacmi ve yaklaşık 25 milyon vatandaşa hizmet sunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 173. Yılı dolayısıyla basın açıklaması yayımladı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 173 yaşında, System.String[]

iki asra yakın bir zamandır Türkiye'nin tüm İl ve İlçelerinde yılda 9 milyona yakın işlem hacmi ve yaklaşık 25 milyon vatandaşa hizmet sunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 173. Yılı dolayısıyla basın açıklaması yayımladı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulan Genel Müdürlüğümüz, 1871'de Nezarete dönüştürülerek Defter-i Hakani Nazırlığı olmuş ve bugün de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet vermektedir. Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider Kurum olma vizyonumuzla vatandaşlarımıza 173. Yılımızda da en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bilgi teknolojilerini en iyi kullanan kurum ödülüne sahip Genel Müdürlüğümüz, Web-Tapu, Tapu Takas, E-Haciz, E-terkin, Parsel Sorgulama, E-Randevu, 3 Boyutlu Kadastro gibi projelerle vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için altyapısını geliştirmeye devam etmektedir. Tüm Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 Salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak tüm imkanlarımızla hem çalışanımızın hem de vatandaşımızın süreci sıkıntısız atmaları için yoğun çaba harcamaktayız. Bu süreçte, merkez ve taşra teşkilatlarımızda görev yapan personelimizin kullanması için maske, cerrahi eldiven, el dezenfektanı gibi koruyucu malzemeler gönderdik. İdari izinli personelimizin haricindeki personelin işlemler aksamayacak şekilde dönüşümlü çalışmasını sağladık. Ayrıca hizmet alım yoluyla vatandaşların yoğunlaştığı birimlerimizde ilaçlama çalışmaları yaptırdık. Covid-19 Salgını sürecinde özellikle Web-Tapu, E-randevu ve Alo 181 Randevu Sisteminin ne kadar gerekli ve önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Bu suretle vatandaşlarımızın e-devlet portalı üzerinden ulaşabildikleri Web-Tapu Uygulaması sayesinde, artık Tapu dairelerine gitmeden hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde işlemler yapabildiklerini hatırlatmak isteriz. Olası doğal afet hallerinde hizmetlerimizde herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımıza hızlı, güvenli, kaliteli ve kesintisiz hizmet verebilmek için Yozgat İlimizde Felaket Kurtarma Merkezi kurulmuştur. Kurumumuzun Tapu sistemi ve Mülkiyet Belirleme alanındaki çalışmaları uluslararası arenaya da taşınmış olup, Berlin Büyükelçiliğimizde kurulan tapu ataşeliği ile Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki taşınmazlarına yönelik tapu işlemlerini de yapılabilmekte olup, ayrıca 12 ülkede daha açılacak temsilciliklerle de yurtdışında yaşayanların da tapu kadastro işlemlerini daha kolay yapabilecekleri bir sistem oluşturulacaktır. Bu kapsamda yurt dışından ilk satış işlemi, 22 Nisan 2020'de alıcı ve satıcı taraflarından birinin Konya'da, diğerinin Berlin'de olduğu satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Aralık 2019'da yapılan yasal düzenleme ve dünyada örneği olmayan bir uygulamayla, Tapu Müdürlüklerinin yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlara ilişkin yılbaşından bu yana Genel Müdürlükçe belirlenen tapu işlemlerinde taraflar, farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerde bulunsalar dahi satış, bağış ve mal değişimi yapabiliyor. Bugün artık Genel Müdürlüğümüz, faaliyetleriyle birçok ülke için görüşüne başvurulan, referans olarak görülen bir kurum haline gelmiştir. 52 binin üzerindeki mahalle ve köyde yapılan kadastro çalışmaları 2003 yılına kadar yüzde 74,5 oranında tamamlanmışken, 2003 yılından sonra özel sektörden de yararlanmak suretiyle bu çalışmalar tamamen bitirilmiştir. Kurumumuz gelişmiş teknolojilerden yararlanarak insanların ihtiyaç duyduğu taşınmaz değer haritalarının üretilmesi ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmış olup, ayrıca meskun alanlardaki taşınmazların üç boyutlu üretimi çalışmalarına başlamıştır. Tusaga-Aktif (CORS) projesi ile Harita ve Kadastro çalışmalarında coğrafi konum bilgileri hassas ve güvenilir biçimde toplanarak, Türkiye ve K.K.T.C. genelinde 24 saat gerçek zamanda coğrafi konumu 3-4 cm duyarlılığında belirleyen bir sistem kurulmuştur. Toplamda 158 adet istasyon ile 10 binin üzerinde kamu ve özel sektör kullanıcısına hizmet verilmektedir. Kurumumuz bünyesinde son teknoloji ile donatılmış Dijital Hava Kamerası olan iki adet uçağımız ile fotogrametrik haritalar üretilmektedir. Hava fotoğraflarındaki görüntü hataları giderilerek ölçeklendirilen Ortofoto görüntüler ve Ortofoto haritalar, kadastro güncelleme çalışmalarının karar, destek ve kalite kontrol aşamalarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Ortofoto haritalar coğrafi bilgi sistemleri, kentsel dönüşüm, afet yönetimi, kent bilgi sistemleri gibi mühendislik projeleri için önemli bir altlık oluşturmaktadır. Harita Bilgi Bankası Sistemi sayesinde, meta verilere, ilgili kurumlarca internet üzerinden erişim sağlanarak mükerrer harita üretiminin önüne geçilmektedir. Osmanlı Devleti, resmi belgeleri muhafazaya büyük önem vermiştir. Arşivimizdeki belgeler; sadece Türkiye'nin değil geçmişte Osmanlı toprağı olup günümüzde bağımsızlığını kazanan 26 ülkenin de kayıtlarını kapsamaktadır. Bu itibarla sahip olduğumuz arşiv varlığımız, milli olduğu kadar milletler arası bir önem ve değer de taşımaktadır. TARBİS Projesi ile 26 ülkeye ait 25 milyon civarında eski harfli tapu kaydının çevirisi yapılmış olup, 3 milyon pozdan oluşan mikrofilme alma ve dijitalleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmalar yerli ve yabancı çok sayıda araştırmacının hizmetine sunulmuştur. Arşivimizde yaklaşık 700 bin cilt defter, 27 bin fasikül ve 32 bin belge bulunmaktadır. Yılda yaklaşık 25 bin eski harfli tapu kaydının çevirisi yapılmaktadır. Bugün, kuruluşunun 173. Yıl dönümünü kutlayan Tapu ve Kadastro Teşkilatımızın gelişimine ve büyümesine katkı sunan tüm çalışanlarımıza ve halkımıza şükranlarımızı sunarız." - KAYSERİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 05:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 173 yaşında - Son Dakika

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