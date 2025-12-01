Define avcıları tarihi mezarlığı talan edip, kemikleri çıkarmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Define avcıları tarihi mezarlığı talan edip, kemikleri çıkarmış

Define avcıları tarihi mezarlığı talan edip, kemikleri çıkarmış
01.12.2025 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesindeki Karakoyunlu mezar taşları ile Haydar Baba Türbesi'nin bulunduğu mezarlığa define arayan kişilerce zarar verildi. Mezarları kazıp taşları kırarak içinde altın arayan defineciler her yeri talan edip insan kemikleri çıkarırken, mahallede oturan bir kişi "Bu durum bizi oldukça üzdü. Yetkililerden bu tarihi mezarlık için gerekli tedbirlerin almalarını istiyoruz" diye konuştu.

Erciş ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki tarihi mezarlık, definecilerin hedefi oldu. Ahmet Yesevi erenlerinden olduğu bilinen Haydar Baba Türbesi'nin de bulunduğu mezarlık, define avcıları tarafından tahrip edildi. Defineciler, tarihi mezarları kazıp, mezar taşlarını kırdı. Tarihi mezarlığı ziyarete gelenler, gördükleri manzara karşısında üzüntülerini dile getirdi.

Altın bulmak için kazdıkları tarihi mezarlıktan kemik çıkardılar

"TARİHİ MEZARI KAZIP ALTIN ARAMIŞLAR"

Mahallede oturan İlyas İşler, tarihi mezarlığın tahrip edilmesine üzüldüğünü belirterek, "Ahmet Yesevi erenlerinden olduğu bilinen Haydar Baba Türbesi'nin yanında bulunan tarihi 600 yıllık mezarlık, define avcıları tarafından acımasızca talan edilmiş. Defineciler mezarları kazıp, taşlarını kırarak içinde altın aramışlar. Bunlar bizim tarihi değerlerimizdir.

Altın bulmak için kazdıkları tarihi mezarlıktan kemik çıkardılar

"İNSAN KEMİKLERİ ÇIKARILMIŞ"

14'üncü yüzyılda Erciş'te yaşayan Haydar Baba Mezarlığı'nda şahideli ve sandukalı mezarlar bulunmaktadır. Bu kültürel mirasımız, maalesef hazine avcıları tarafından talan edilmiş ve insan kemikleri çıkarılmış. Bu durum bizi oldukça üzdü. Yetkililerden bu tarihi mezarlık için gerekli tedbirlerin almalarını istiyoruz" diye konuştu.

Altın bulmak için kazdıkları tarihi mezarlıktan kemik çıkardılar
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karakoyunlu, Güncel, Erciş, Baba, Van, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Define avcıları tarihi mezarlığı talan edip, kemikleri çıkarmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kur’an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Konya’da kayıp Berk İvacık’ı arama çalışmaları dördüncü gününde Konya'da kayıp Berk İvacık'ı arama çalışmaları dördüncü gününde
Pitbull dehşeti İki küçük kardeş ölümden döndü Pitbull dehşeti! İki küçük kardeş ölümden döndü
Görüntüler infial yaratmıştı Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı
Dubai’de canlı yayında dayak skandalı:MMA dövüşçüsü, Subo’yu yere serdi Dubai'de canlı yayında dayak skandalı:MMA dövüşçüsü, Subo'yu yere serdi
Eski AK Partili milletvekili hayatını kaybetti Eski AK Partili milletvekili hayatını kaybetti

16:45
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
15:31
ATM’lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir
15:28
Murat Cemcir yoğun bakımda
Murat Cemcir yoğun bakımda
15:20
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK’dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
14:44
Komşuda korkutan salgın: yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildi
Komşuda korkutan salgın: yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildi
14:35
DİSK’in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2025 17:42:11. #7.13#
SON DAKİKA: Define avcıları tarihi mezarlığı talan edip, kemikleri çıkarmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.