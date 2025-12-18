Tarihin 'ilk tuvaleti' Afyonkarahisar'da keşfedildi - Son Dakika
Tarihin 'ilk tuvaleti' Afyonkarahisar'da keşfedildi

18.12.2025 21:42  Güncelleme: 21:52
Afyonkarahisar'da yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisi'nde tarihin ilk apartmanlarından birisi olan kayaya oyularak yapılan 3 katlı yapı içerisinde yer alan alaturka tuvalet tarihin ilk tuvaletlerinden birisi olarak gösteriliyor.

Afyonkarahisar'da her mevsim ilgi odağı olmaya devam eden Frig Vadisi'nde yer alan eserler bir birinden ilginç özellikleri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

TARİHİN İLK APARTMANINDA TARİHİN İLK ALATURKA TUVALETİ

Vadinin Ayazini kısmında kalan bölgede yer alan ve tarihin ilk apartmanı olarak bilinen yapının 3.'ncü katındaki tuvalet ise görenleri adeta hayrete düşürüyor.

Yapının içerisinde oyma şeklinde alaturka olarak yapılan tuvalet Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından asılan bilgilendirme levhasında 'tarihin ilk alaturka tuvaleti' olarak nitelendiriliyor.

"6 MEDENİYET YAŞAMIŞ"

İlginç eserle ilgili konuşan Ayazini Köyü Muhtarı Bekir Yılmaz, vadiye ve eseri görmeye gelenlerin tuvalet ile ilgili kendilerine sürekli sorular sorduklarını kaydederek, "O konuda bize çok sorular geliyor. Öğrendiğimize göre 6 medeniyet yaşamış. Romalılar, Bizanslar ve Hititler gibi. Dünyanın ilk tuvaleti olarak adlandırılan yer apartmanın 3.'ncü katında. Gerçekten bakıldığı zaman tuvaleti hatırlatıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Çil Murat Çil:
    normal napacak insanlar altına yapacak değiller ya açarlar bi kuyu üzerine çalıdan bi kapı tamam işte doluncada kapatırlar 3 0 Yanıtla
  • Gökhan EREN Gökhan EREN:
    nereye sıça**klar ?? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
