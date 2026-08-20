Tarihin Yazıldığı topraklarda dev buluşma: Malazgirt'te 955. yıl gruru - Son Dakika
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Tarihin Yazıldığı topraklarda dev buluşma: Malazgirt'te 955. yıl gruru

Tarihin Yazıldığı topraklarda dev buluşma: Malazgirt\'te 955. yıl gruru
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Anadolu’nun kapılarını açan zaferin 955. yılı, Okçular Vakfı’nın 10. kez düzenleyeceği dev organizasyonla kutlanıyor. Ata sporlarında Türkiye şampiyonlarının belirleneceği program, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla görkemli bir final yapacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenecek “Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı”, 23-26 Ağustos tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt’te gerçekleştirilecek. Türkiye şampiyonalarının da yapılacağı dev organizasyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla taçlanacak.

MİLLİ COŞKU VE ATA SPORLARI AYNI SAHNEDE

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü, tarihi anma törenlerinin yanı sıra geleneksel Türk sporlarının en prestijli müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Okçular Vakfı organizasyonuyla Bitlis’in Ahlat ve Muş’un Malazgirt ilçelerinde eş zamanlı başlayacak programda; okçuluk, atlı okçuluk ve kökbörü branşlarında Türkiye’nin en iyileri şampiyonluk için mücadele edecek.

Tarihin Yazıldığı topraklarda dev buluşma: Malazgirt'te 955. yıl gruru

ŞAMPİYONLUK HEYECANI İKİ İLÇEYE YAYILACAK

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu (TGASDF) iş birliğiyle düzenlenecek organizasyonun yarışma takvimi şu şekilde belirlendi:

  • 23-24 Ağustos (Malazgirt): “955. Yıl Sultan Alparslan Açık Hava Özel Puta Koşusu” ile okçular hedef başında ter dökecek.
  • 23-24 Ağustos (Ahlat): “TGASDF Kökbörü Ligi 2026 Final Müsabakası” ile geleneksel atlı spor kültürünün en seyir zevkli anları yaşanacak.
  • 24-25 Ağustos (Malazgirt): “Atlı Okçuluk 2026 Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları” ile Türkiye şampiyonu belirlenecek.
Tarihin Yazıldığı topraklarda dev buluşma: Malazgirt'te 955. yıl gruru

FİNAL CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA YAPILACAK

23 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos’a kadar sürecek olan anma programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenlerle sona erecek. Tarih, kültür ve sporu aynı noktada buluşturan organizasyon, zaferin mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Tarihin Yazıldığı topraklarda dev buluşma: Malazgirt'te 955. yıl gruru

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Son Dakika Gündem Tarihin Yazıldığı topraklarda dev buluşma: Malazgirt'te 955. yıl gruru - Son Dakika

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