Bakan Kirişci, av koruma ve kontrol görevlisi Mehmet Ali Koşar'ın ailesini ziyaret etti

Bakan Kirişci, açılış programının ardından Defne ilçesinde 11 Eylül 'de, izinsiz avlanan kişilerin tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybeden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi'nde av koruma ve kontrol görevlisi Mehmet Ali Koşar'ın merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'ndeki ailesinin evini ziyaret etti.

Bakan Kirişci'nin yaralı DKMP görevlisi Mehmet Ali Koşar ile sohbet etmesi HATAY - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, merkez Antakya ilçesinde hizmete giren Hatay Orman Bölge Müdürlüğü binasının açılış törenine katıldı.

Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

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