Bakan Kirişci, av koruma ve kontrol görevlisi Mehmet Ali Koşar'ın ailesini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, hayatını kaybeden DKMP görevlisinin ailesine ziyaret etmesi
Bakan Kirişci'nin karşılanması
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin ailesine başsağlığı dilemesi
Bakan Kirişci'nin yaralı DKMP görevlisi Mehmet Ali Koşar ile sohbet etmesi HATAY - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, merkez Antakya ilçesinde hizmete giren Hatay Orman Bölge Müdürlüğü binasının açılış törenine katıldı.
Hayatını kaybeden DKMP görevlisinin ailesine ziyaret
Bakan Kirişci, açılış programının ardından Defne ilçesinde 11 Eylül'de, izinsiz avlanan kişilerin tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybeden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi'nde av koruma ve kontrol görevlisi Mehmet Ali Koşar'ın merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'ndeki ailesinin evini ziyaret etti.
Kirişci, burada Koşar'ın ailesine taziyelerini iletti, başsağlığı temennisinde bulundu.
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