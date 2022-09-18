Bakan Kirişci, av koruma ve kontrol görevlisi Mehmet Ali Koşar'ın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Kirişci, av koruma ve kontrol görevlisi Mehmet Ali Koşar'ın ailesini ziyaret etti

18.09.2022 21:31
Bakan Kirişci, av koruma ve kontrol görevlisi Mehmet Ali Koşar'ın ailesini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, hayatını kaybeden DKMP görevlisinin ailesine ziyaret etmesi Bakan Kirişci'nin karşılanması Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin ailesine başsağlığı dilemesi Bakan Kirişci'nin yaralı DKMP görevlisi Mehmet Ali Koşar ile sohbet etmesi HATAY - Tarım ve Orman Bakanı...

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, hayatını kaybeden DKMP görevlisinin ailesine ziyaret etmesi

Bakan Kirişci'nin karşılanması

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin ailesine başsağlığı dilemesi

Bakan Kirişci'nin yaralı DKMP görevlisi Mehmet Ali Koşar ile sohbet etmesi HATAY - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, merkez Antakya ilçesinde hizmete giren Hatay Orman Bölge Müdürlüğü binasının açılış törenine katıldı.

Hayatını kaybeden DKMP görevlisinin ailesine ziyaret

Bakan Kirişci, açılış programının ardından Defne ilçesinde 11 Eylül'de, izinsiz avlanan kişilerin tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybeden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi'nde av koruma ve kontrol görevlisi Mehmet Ali Koşar'ın merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'ndeki ailesinin evini ziyaret etti.

Kirişci, burada Koşar'ın ailesine taziyelerini iletti, başsağlığı temennisinde bulundu.

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Hatay Orman Bölge Müdürlüğünün açılışına katıldı Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Hatay Orman Bölge Müdürlüğünün açılışına katıldı Açıklaması Bakan Kirişci, Hatay'da 'Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu: (1) Bakan Kirişci, Hatay'da 'Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci, av koruma ve kontrol görevlisi Mehmet Ali Koşar'ın ailesini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci, av koruma ve kontrol görevlisi Mehmet Ali Koşar'ın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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