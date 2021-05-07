Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir'de 266 kuş türünün bulunduğu Kuşcenneti Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Bazı programlara katılmak üzere Balıkesir'e gelen Pakdemirli, Manyas ve Bandırma ilçelerinin sınırları içinde Kuşgölü civarında yer alan Kuşcenneti Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Gözlem kulesine çıkarak dürbünle kuşları izleyen Pakdemirli, Kuşcenneti Milli Parkı Şefi Ferrah Çakır'dan 24 bin 47 hektar alanı kapsayan bölge hakkında bilgi aldı.

Pakdemirli'ye mani ve türkü seslendirdiler

Öte yandan Pakdemirli, bölgedeki programları kapsamında Bandırma ilçesinde 114 kadının üye olduğu Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait Umay Çiftliği'ni ziyaret etti.

Kooperatif Başkanı Berrin Yetkin Var'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Pakdemirli, daha sonra çiftlikte çalışan kadınlarla bir araya geldi. Pakdemirli, kendisine mani ve türkü seslendiren kadınlarla bir süre sohbet etti.

Bu ziyaretin ardından Bakan Pakdemirli, Banvit'in Bandırma tesislerinde de incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde Pakdemirli'ye, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile diğer ilgililer eşlik etti.