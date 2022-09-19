Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ağrı'da sektör temsilcileriyle görüştü Açıklaması - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ağrı'da sektör temsilcileriyle görüştü Açıklaması

19.09.2022 21:50

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumu tarafından hayata geçirilecek sözleşmeli besi üretim faaliyetlerinin Ağrı ve bölge illeri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumu tarafından hayata geçirilecek sözleşmeli besi üretim faaliyetlerinin Ağrı ve bölge illeri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Çeşitli programları dolayısıyla Ağrı'ya gelen Bakan Kirişci, İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde düzenlenen "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"na katıldı.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Çiftçi Kayıt Sistemlerinde yapılacak yeniliklerin vatandaşlara önemli katkı sunacağı kanaatinde olduklarını söyledi.

Bakanlık bünyesinde 65 başlık ve 136 alt başlıktan oluşan desteklemeleri sadeleştirmeye başladıklarını ifade eden Kirişci, "Bu çerçevede de özellikle üreticilerimizi yormadan, üreticilerimizi kendi bulundukları mekandan il ve ilçe müdürlüklerine getirmeden inşallah 1 Ekim itibarıyla bütün Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ilgili işlemlerimizi e-devlet üzerinden yapıyor olacağız. Bu sizi zahmetten kurtarma adına önemli bir gelişme olur inşallah." dedi.

Kirişci, mazot ve gübre desteklerinin ödemelerinin 6 ay önceye çekilmesinin avantajlarının her alanda görüleceğini aktardı.

Üretici ile alıcıyı bir araya getirme adına atılan adımların ayrı bir katma değer olacağına işaret eden Kirişci, şöyle konuştu:

"Üretimle ilgili mevzuatı ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında meclisimize sunabilecek duruma geldik. Bununla da yetinmedik, yürürlüğe girmesi için beklemeden 6 Eylül 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla karar yayımlandı. Ağrı, malum hayvancılıkla ün yapmış bir şehrimiz ve Ağrı'dan bir kez daha ifade etmek isterim. Et ve Süt Kurumu sözleşmeli besi üretimi faaliyetlerinde bulunacak. Üreticilerimizle sözleşme imzalayacak. Hem pazar hem alım fiyatı noktasında bu sözleşmeli besicilik üreticimize garanti imkanı sunacak. Beş yıl süreyle de asgariden kendi üretim planlamasını üreticimiz yapabilecek. Fiyat garantisi bu şekilde sağlanmış olacak."

Kirişci, Ağrı'da tarım sigortası yaptıranların oranlarının da düşük olduğunu, sayının artması gerektiğini hatırlattı.

Salonda bulunan sektör temsilcilerine sigorta sayılarının Ağrı'ya yakışmadığını söyleyen Kirişci, don, sel veya fırtına gibi birçok doğal afete karşı sigorta yaptırmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Ağrı'ya yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Kirişci, "20 yılda 7,3 milyarlık tarımsal destek ve yatırım desteği verdik. Hani bazen diyorlar ya 'Ağrı'ya siz ne verdiniz?' Bizim Ağrı'ya verdiğimiz bu manada son derece önemli. Ağrı'da 286 bin dekar alanda mera ıslah alan çalışmaları yapıldı. Son 20 yılda 254 milyon lira yem bitkileri desteği sağladık. Bu çerçevede de gerçekten hayvancılığımıza da farklı bir gözle baktığınızı da belirtmek isterim." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Et ve Süt Kurumu, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ağrı'da sektör temsilcileriyle görüştü Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ağrı'da sektör temsilcileriyle görüştü Açıklaması - Son Dakika
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