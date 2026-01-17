Tarsus'ta 168 Ton Atık Temizlendi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evden 28 kamyon dolusu yaklaşık 168 ton atık çıkartıldı.

Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, adrese giderek incelemelerde bulundu. Yapılan kontroller sonucunda, çevreye yayılan kötü koku ve biriken atıklar nedeniyle halk sağlığını tehdit eden durum tespit edildi. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda ev için boşaltma ve temizlik kararı alındı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, emniyet güçlerinin gözetiminde evi tamamen boşaltılan evden 28 kamyon dolusu yaklaşık 168 ton atık çıkarıldı.

Toplanan atıklar bertaraf edilirken, mahalle kötü koku ve görüntü kirliliğinden arındırılmış oldu.