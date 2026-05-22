Taşacak Bu Deniz 29. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

22.05.2026 19:24
Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı "Taşacak Bu Deniz", bitmek bilmeyen bir düşmanlığın ortasında yeşeren tutkulu bir aşkı konu alıyor. Karadeniz'in sert doğası ve hırçın dalgaları arasında geçen hikâye, iki düşman ailenin hesaplaşmasını bir yabancının gözünden aktarıyor. Taşacak Bu Deniz 29. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Taşacak Bu Deniz", yeni fragmanıyla yeniden gündeme geldi. Başrollerinde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı yapım, gerilim ve aşk temalarını bir araya getiren sahneleriyle dikkat çekiyor. Karadeniz'in fırtınalı atmosferinde geçen dizi, duygusal derinliği ve etkileyici görselliğiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi amaçlıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 29. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevdiği kadın hayatla ölüm arasında gidip gelirken Adil hayatının en büyük gerçeğiyle yüzleşir: Eleni onun kızıdır. Adil kızının peşinden gözünü kırpmadan Karadeniz’in karanlık sularına atlar ama yetişemez. Kızı Şerif’in elinde dünyanın bilmediği bir yerine gider. Ancak Eleni teslim olmaz; Şerif’in hayatını cehenneme çevirir ve ardında izler bırakarak Adil’in kızı olduğunu herkese hissettirir. Esme kendine geldiğinde, Adil’le Esme arasında ağır yüzleşmeler yaşanır. Adil öğrendiği her gerçekle değişirken Esme’yi asıl korkutan onun öfkesi değil, buz gibi sakinliği olur. Sevdiği kadını ve kızını aynı anda kaybetme korkusu, onun içindeki karanlığı ortaya çıkarmıştır. Adil’in Eleni’nin peşinden gittikleri Gürcistan’da Esme’ye yaptığı teklif, Esme’yi çok sarsar. Kızını kurtarmak için gözünü karartan Adil, yıllardır uzak durduğu karanlık dünyanın kapısını çalar. Ancak Timur Volkov’un istediği bedel ağırdır. Eleni’ye ulaşabilmek için Adil, ruhunu bile ortaya koymak zorunda kalacaktır.

TAŞACAK BU DENİZ GERÇEK BİR HİKÂYE Mİ?

"Taşacak Bu Deniz" dizisi, tamamen kurmaca bir hikâyeden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Gerçek olaylara dayanmayan yapım, özgün senaryosuyla izleyicilere farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Senaristler Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem, daha önce "Sefirin Kızı" ve "Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi güçlü projelerde olduğu gibi, bu dizide de Karadeniz'in sert doğasını ve insan ilişkilerinin duygusal yönünü ustalıkla harmanlıyor.

Her ne kadar gerçek bir hikâyeye dayanmasa da karakterlerin yaşadığı çatışmalar, iç hesaplaşmalar ve aile bağları; izleyicilere hayatın içinden, tanıdık duygular sunuyor. Bu yönüyle dizi, gerçeklik hissi yüksek bir duygusal kurgu olarak öne çıkıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 29. BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

Dizinin tüm bölümleri ve yeni yayınlanan fragmanları TRT'nin resmi dijital platformları üzerinden izlenebiliyor. İzleyiciler, "Taşacak Bu Deniz"in 29. bölümünü tek parça ve yüksek çözünürlük kalitesiyle buradan takip edebiliyor.

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Taşacak Bu Deniz"in çekimleri, Karadeniz'in doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Dizi ekibi özellikle Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde kamera karşısına geçiyor.

Bölgenin sisli dağları, hırçın dalgaları ve yemyeşil doğası, dizinin atmosferine hem romantik hem de dramatik bir derinlik katıyor. Gerçek mekânlarda yapılan çekimler sayesinde izleyiciler, kendilerini adeta karakterlerle birlikte Karadeniz'in kalbinde hissediyor.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

TRT 1'in yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olan "Taşacak Bu Deniz", geniş bir oyuncu kadrosuna sahip.

Başrollerde Ulaş Tuna Astepe (Adil) ve Deniz Baysal (Esme) yer alıyor. İkilinin güçlü uyumu, dizinin dramatik yapısına derinlik kazandırıyor.

Kadroda ayrıca şu isimler bulunuyor:

Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak).

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

"Taşacak Bu Deniz", Karadeniz'in fırtınalı atmosferinde, yıllardır süregelen iki düşman ailenin hikâyesini anlatıyor.

Merkezinde Adil ve Esme karakterlerinin yer aldığı dizi, geçmişle hesaplaşma, bastırılmış duygular ve imkânsız bir aşk etrafında şekilleniyor.

Aileler arasındaki kin, zamanla bir intikam savaşına dönüşürken; nefretle sevgi arasındaki ince çizgi her bölümde izleyiciye farklı bir gerilim sunuyor.

Karadeniz'in sert doğasıyla paralel ilerleyen bu hikâye, hem doğal güzellikleriyle büyüleyen hem de insan ruhunun karmaşıklığını yansıtan sahneleriyle öne çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak otururken, senaryoda Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem imzası bulunuyor.

Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın performansları, dizinin duygusal gücünü zirveye taşıyor.

