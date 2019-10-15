Son Dakika Haberleri: Taşıt kredisi kampanyasına GAZ Grubu da dahil oldu
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Taşıt kredisi kampanyasına GAZ Grubu da dahil oldu

1 saat önce

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na GAZ Grubu da dahil oldu.

Taşıt kredisi kampanyasına GAZ Grubu da dahil oldu, System.String[]

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na GAZ Grubu da dahil oldu.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 26 Eylül'de duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel iş birlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullarla finansman sağlayan kampanya kapsamında son olarak GAZ Grubu ile iş birliğine gidilirken, grubun Türkiye'de ürettiği Gazelle marka hafif ticari araçlar anlaşma kapsamına girdi.

Böylece anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ve Toyota; ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes ve GAZ oldu.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın otomotiv firmalarıyla yaptığı anlaşma ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri düşürülmüştü.

Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandına çekilmişti.

Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 36-60 ay vadeli kredinin faizi de aylık yüzde 0,49-0,69 bandına düşürülmüştü.

Otomotiv sektörüne hareketlilik getirmesi hedeflenen kampanya, 31 Aralık'a kadar sürecek.

Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:28 Kaynak: AA
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