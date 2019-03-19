Son Dakika Haberleri: Taşkın Suyuna Kapıldığı Sanılan Kişiyi Arama Çalışmaları Sürüyor

Taşkın Suyuna Kapıldığı Sanılan Kişiyi Arama Çalışmaları Sürüyor

9 dakika önce

Çankırı'da taşkın suyuna kapıldığı düşünülen bekçinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Taşkın Suyuna Kapıldığı Sanılan Kişiyi Arama Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Çankırı'da taşkın suyuna kapıldığı düşünülen bekçinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kızılırmak ilçesinde Tımarlı Hidroelektrik Santrali Projesi köprü ve kanal yapımı çalışmalarında gece bekçisi olarak çalışan Mustafa Kaya'yı, taşkın sularına kapıldığı ihtimaline karşı başlatılan üçüncü gün süren arama çalışmalarını Vali Hamdi Bilge Aktaş yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Arama çalışmaları Valilik koordinesinde AFAD, DSİ 52. Şube Müdürlüğü, UMKE ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri tarafından devam ederken bugün Jandarma Arama Kurtarma (JAK) su altı ekibi de çalışmalara destek verdi.

Acı Çay'da, 16 Mart'da aşırı yağış sonucu taşkın meydana gelmiş, bölgede yapımı devam eden HES'te çalışan işçiler, bekçi Mustafa Kaya'dan haber alamayınca yetkililere haber vermişti. Taşkın suyuna kapıldığı değerlendirilen Kaya'nın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:14 Kaynak: AA

Bilge Aktaş, Hidroelektrik Santrali, Kızılırmak, Çankırı, Güncel
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