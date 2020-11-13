Tataristan'da Osmanlı kaftanları sergisi - Son Dakika

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Türkiye'den getirilen Osmanlı dönemine ait giysilerin birebir aynısı 11'i elbise olmak üzere 21 üründen oluşan "Çağdaş Türk Tasarımcıları Gözüyle Osmanlı Kaftanları Sergisi" açıldı.

Kazan Kremlini Açık Hava Müzesi'nin "Manej" salonunda açılan sergiye Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan, Tataristan Kültür Bakanı Yardımcısı Yuliya Adgamova, Rusya Devlet Duması Tataristan Milletvekili Olga Popova, Tataristan Parlamentosu milletvekilleri, Türkmenistan ve Kazakistan'ın Kazan Başkonsolosları, sergi eserlerini hazırlayan Antalya ve İstanbul Sabancı Olgunlaşma Enstitüleri yetkilileri, çok sayıda gazeteci, sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşan Başkonsolos Erikan, havaların soğumaya başladığı Kazan'ı Antalya'dan getirilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Olgunlaşma Enstitüsünün ürettiği eserlerle ısıtmak istediklerini belirtti.

Erikan, "Çağdaş tasarımla Osmanlı döneminin kıyafetlerini ve kaftanlarını getirdik. Bu sergi nisan için planlanmıştı. Ancak salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Çünkü hayat devam ediyor. ve biz koronavirüsün bizi yenmesine müsaade etmeyeceğiz. Sosyal hayatımız ve özellikle kültürel hayatımız devam etmek zorunda." diye konuştu.

Serginin iki amacı olduğunu dile getiren Erikan, ilk olarak bu yılın Türkiye ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun, ikinci olarak da Tataristan Sovyet Otonom Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olduğunu anlattı. Erikan, "Yıl dönümlerini kutlamak ve kültürel ilişkilerimizi güçlendirmek için biz bu sergiyi açmaya karar verdik." dedi.

Erikan, sergide gösterilen eserlerin Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılmış kıyafetlerin çağdaş yorumu olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 600 yıllık bir tarihi olan Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin kıyafet kültürünü bugün bize ev sahipliği yapan Kazan halkıyla paylaşmak istedik." ifadelerini kullandı.

Tataristan Kültür Bakanlığı, Kazan Kremlini Açık Hava Müzesi, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosluğunun birlikte düzenlediği sergi 13 Aralık'a kadar ziyaretçilere açık olacak.