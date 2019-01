TBMM Başkanı Binali Yıldırım : " Çanakkale düşmana geçilmezdir. Ama Çanakkale şimdi havadan da geçilir, denizden de geçilir, dünyanın en uzun köprüsüyle de geçilir""Bizim bir prensibimiz var, zor hemen yapılır, imkansız biraz zaman alır"ÇANAKKALE - Çanakkale'de konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Çanakkale düşmana geçilmezdir. Ama Çanakkale şimdi havadan da geçilir, denizden de geçilir, dünyanın en uzun köprüsüyle de geçilir. İşte dünyanın en uzun teknoloji harikası köprüsünün bugün bismillah diyor denizin dibindeki ayaklarını suya indiriyoruz" dedi. Gelibolu 'ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya mevkiinde yapımı devam eden Çanakkale 1915 Köprüsü'nün kule kesonlarının yüzdürülme törenine katılmak için Çanakkale'de bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, tören öncesi değerlendirmelerde bulundu. Gelibolu'daki bir ortaokulda katıldığı karne töreni sonrası konuşan Yıldırım, "Bakın üzerinde bulunduğumuz bu topraklar kolay bu hale gelmedi. Eğer bizim dedelerimiz olmasaydı, Çanakkale geçilmez diyerek yedi düvele karşı o amansız mücadele verilmeseydi bu topraklar bizim olmazdı. Gelibolu İstanbul 'un fethinden 97 yıl önce Osmanlı tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. İlk tersane burada kuruldu. Avrupa kıtasına ilk olarak Gelibolu'da bu topraklarda ayak bastık. Bu okulun adı Namık Kemal Ortaokulu, Namık Kemal adını bilmeyen var mı? Namık Kemal kabri Bolayır 'da Süleyman Paşa 'nın da öyle Allah mekanlarını cennet eylesin. Hepimizin okul sıralarında Vatan Yahut Silistre diye okuduğu bir tiyatro oyunu var. Bu nedir 146 yıl önce yazılmış 1854'te Ruslar tarafından işgal edilen Bulgaristan topraklarında kalan Silistre Kalesi ve oradaki askerlerimizin destan yazan direnişlerini anlatıyor. Silistre bizim şehrimizdi, 141 yıl önce orayı kaybettik. Bugün Bulgaristan sınırları içerisinde ama Silistre'ye gittiğimiz zaman şehrin içinde hiç yabancılık çekmeden Türkçe konuşabilirsiniz. Çünkü orada yaşayan nüfusun hala 3'te 1'i bizim kardeşlerimiz, bizim soydaşlarımız. Değerli Gelibolulular, değerli kardeşlerim ilk donanmayı Gelibolu'da kurduk. Evet bugün biz sadece yavrularımızın karne sevincini paylaşmaya gelmedik. Bundan sonra da Çanakkale geçilmez diyen ecdadın o günkü o kükreyişiyle Çanakkale düşmana geçilmezdir. Ama Çanakkale şimdi havadan da geçilir denizden de geçilir, dünyanın en uzun köprüsüyle de geçilir. İşte dünyanın en uzun teknoloji harikası köprüsünün bugün bismillah diyor, denizin dibindeki ayaklarını suya indiriyoruz" dedi."Zor hemen yapılır imkansız biraz zaman alır"Köprünün kesonlarını anlatırken yapıların bina temellerine benzediğini ve inşaatın bu temel üzerinden yükseldiğini belirten Binali Yıldırım, "Binaların temellerine benziyor. Temel deyince hemen akla Karadenizli Temel gelmesin. Bu temellerin yüksekliği 20 metre, denizin 40-50 metre aşağısında bir çukur açılıyor, altı kazıklarla sağlamlaştırılıyor. Açılan o çukura yerleştiriliyor, ondan sonra İstanbul'daki köprüler gibi 318 metrelik kule yukarı çıkıyor. 318 nereden çıktı? Mart'ın 18'i, gelen geçen hatırlasın diye, bununla da kalmadık. Köprünün adı ne? Çanakkale 1915. Tabii köprü Gelibolu-Lapseki arasında, dolayısıyla tarihine, şanına uygun. Dünyanın denizde iki ayak arası açıklığı en fazla köprüsü. Toplam boyu 5 kilometreyi buluyor. 2 bin 23 metre iki kule arasındaki mesafe bunun da özel bir anlamı var. 2023'te Atatürk ve arkadaşlarının bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti 'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü" dedi.Köprüyü yapan yabancı şirketin köprünün uzunluğunu duyunca daha önce hiç bu kadar uzunlukta bir köprü yapmadıklarını söylediğini aktaran Yıldırım, "Bizim bir prensibimiz var, zor hemen yapılır, imkansız biraz zaman alır. Şu an dünyanın en uzun köprüsünü Gelibolu'ya yapıyoruz, Çanakkale'ye yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.Dünya'nın en büyük asma köprüsü Asya 'yı Avrupa'ya denizden bağlayan altıncı bağlantı olacak Çanakkale 1915 Köprüsü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak. Avrupa yakasında Gelibolu'ya bağlı Sütlüce mevkiinde kurulan şantiyede kuru havuz da yapılan 83 metre uzunluğunda, 74 metre genişliğinde, 50 bin ton ağırlığında ve 20 metre yüksekliğindeki kule kesonu römorkörler tarafından çekilerek, denize götürüldü. Avrupa ve Anadolu yakasındaki kesonlar, deniz içerisine çakılan kazıkların üzerine konulacak. Bu sayede ise köprünün temeli tamamlanmasıyla, asma köprüsünün kuleleri yükselecek. Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya mevkii arasına kurulacak köprünün 2022 yılına kadar hizmete girmesi bekleniyor. 1915 Çanakkale Köprüsü 'nün toplam uzunluğunun 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, ayrıca 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4608 metre olması öngörülüyor. Köprü 2x3 şeritli olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında olacak. Kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Dev köprünün tabliyesi yaklaşık 45.06 metre genişlikte ve 3.5 metre yükseklikte olması öngörülüyor. Tabliyenin her iki tarafına bakım onarım maksadıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. 325 kilometreye düşecek Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe otoyolunu da içerisine alacak mega proje kapsamında 1 adet asma köprü, 2 adet yaklaşım viyadüğü, 4 adet betonarme viyadük, 10 adet alt, 33 adet üst geçit köprüsü, 43 alt geçit, 115 adet çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 adet otoyol tesisi, 2 adet bakım işletme merkezi ve 6 adet ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Malkara-Çanakkale otoyolu kesimi İstanbul'u Çanakkale'ye ve Kuzey Ege 'ye bağlayacak.