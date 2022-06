TBMM Başkanı Şentop: "Uluslararası sistemi adaletli yapıya kavuşturmak için gayret göstermeliyiz""FETÖ'yü yok edene kadar mücadelemizi...

- TBMM Başkanı Şentop: "Uluslararası sistemi adaletli yapıya kavuşturmak için gayret göstermeliyiz"

BİŞKEK - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Geniş coğrafyalarda farklı kimlikleri bir arada yaşatabilmiş bir devlet tecrübesinin taşıyıcısı olan Türk devletleri, uluslararası sistemde yeni bir söz söylemek, yeni bir yaklaşım geliştirmek için büyük bir potansiyele ve birikime sahiptir. Türk devletleri olarak kuvvetli mevcudiyetimizle uluslararası sistemi çifte standarttan arındırılmış ve adalet temelinde bir yapıya kavuşturmak için gayret göstermeliyiz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentindeki Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov'un dönem başkanlığında düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 11. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Burada katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada birlik olmanın, beraber hareket etmenin sağlayacağı manevi ve maddi gücün farkında olduklarının altını çizen Şentop, üye ülkeler arasındaki ulaştırma ağlarının güçlendirilmesinin özel önem taşıdığına inandığını söyledi. Şentop, "Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru ve Hazar Geçişli Azerbaycan- Nahçıvan bağlantısı gibi adımlarla birbirimize daha sıkı bağlanmamız gerekiyor. Bu da ülkelerimizin ticaret, ulaşım ve üretim merkezleri olarak yükselmesinin önünü açacak, ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştıracaktır" dedi.

Ülkelerin birçok alanda sahip olduğu potansiyelin mevcut seviyenin çok üzerinde olduğuna işaret eden Şentop, "Ticaret, ekonomi, sağlık, eğitim, kültür, turizm, savunma sanayi ve daha birçok alanda katedilecek daha çok mesafe var" diye konuştu.

"FETÖ sadece Türkiye için bir tehdit değildir"

Güvenlik ve terörle mücadele konusunda da daha yakın ve somut iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Şentop, Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain bir darbe ve hatta işgal girişiminde bulunduğunu hatırlattı. "FETÖ eğitim ve hizmet kisvesi altında kavramlarımızı ve değerlerimizi suistimal etmiş, gizli emelleri uğruna gençlerin inanç, duygu ve zihin dünyalarını ifsat etmiş bir terör örgütüdür" ifadelerini kullanan Şentop, şöyle devam etti:

"Bu terör örgütü sadece Türkiye için bir tehdit değildir. Faaliyette bulunduğu tüm ülkelerde sosyal doku, toplumsal barış, bürokrasi ve demokrasi ve ulusal güvenlik için bir tehdittir. Dolayısıyla din ve eğitimi, sivil toplum kuruluşlarını ve eğitim kurumlarını emellerine ulaşmak için bir maske olarak kullanan, şiddet ve istismar aracına dönüştüren bu ihanet şebekesi karşısında hepimizin teyakkuzda, tedbirli ve iş birliği içerisinde olmamız gerekir."

Meclis Başkanı Şentop, FETÖ tarafından 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında TBMM'ye 3 bomba atıldığını anlatarak, bombaları atan pilotlara talimatların, bu masum çocukların emanet edildiği okulların ve kolejlerin müdürleri, öğretmenleri tarafından verildiğine ilişkin telsiz kayıtlarının mahkemelerce ortaya çıkarıldığını aktardı. Söz konusu ihanet şebekesinin görünür faaliyetlerinin yanıltmaması gerektiğini vurgulayan Şentop, "Biz Türkiye olarak vatandaşlarımızın hayatına, demokrasimize, istiklal ve istikbalimize kasteden bu hain Fetullahçı terör yapılanmasına karşı ülke içinde mücadelemizi sona yaklaştırırken, dünyanın her yerinde bu yapıyı yok edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu, bir devlet kararlığıdır, bir devlet kararıdır" diye konuştu.

"Uluslararası sistemi adaletli yapıya kavuşturmak için gayret göstermeliyiz"

Şentop, dünyanın savaş, iç karışıklıklar, göç hareketleri, terörizm, iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, çevre kirliliği gibi karmaşık sorunlarla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti. Küresel ve bölgesel sorunların çözümünde çok sesliliğin önemine vurgu yapan Şentop, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok sesliliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulsa da uluslararası camiada güçlü olanın yüksek çıkan sesi, çoğu zaman haklıyı bastırıyor. Herhangi bir krizle her karşı karşıya kalışında insanı ikincilleştiren ve araçsallaştıran uluslararası sistem, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi hastalıklı fikirlerin esaretine giriyor. Bununla birlikte küreselleşmenin getirdiği kültürel aşınma ve yokoluş karşısında kendini koruma amaçlı yerel ve bölgesel hareketler her geçen gün güç kazanmaktadır. Son yıllarda küresel salgın süreciyle büyüyen iktisadi sorunlar ve devam eden çalkantılar oluşturduğu istikrarsızlık ile bizleri daha yakın işbirliğine ve daha sıkı bir dayanışmaya teşvik etmektedir. Esasen uluslararası sistem de içinde bulunduğu tıkanıklıkları aşmak için böyle bir sese, Türk devletlerinin sesine ihtiyaç duymaktadır."

Türk devletlerinin insanı merkeze alan köklü bir medeniyetin temsilcisi ve bu devlet mensuplarının tarih boyunca istişareyi öncelemiş bir yönetim anlayışının mirasçısı olduğunu vurgulayan Şentop, "Geniş coğrafyalarda farklı kimlikleri bir arada yaşatabilmiş bir devlet tecrübesinin taşıyıcısı olan Türk devletleri uluslararası sistemde yeni bir söz söylemek, yeni bir yaklaşım geliştirmek için büyük bir potansiyele ve birikime sahiptir. Türk devletleri olarak kuvvetli mevcudiyetimizle, uluslararası sistemi, çifte standarttan arındırılmış ve adalet temelinde bir yapıya kavuşturmak için gayret göstermeliyiz" dedi.

Özbekistan'ın TÜRKPA'ya katılım sürecinin sonuçlanması ile TÜRKPA'nın daha güçlü bir uluslararası kuruluş haline geleceğini dile getiren Şentop, aynı şekilde Türkmenistan'ın da TÜRKPA faaliyetlerine gözlemci olarak katılmasının önemli olduğunu söyledi. Şentop, "Gelecekte inşallah bu masanın etrafında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de gözlemci veya özel bir statü ile yer almasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Şentop, gelecek yıl hem TÜRKPA hem de Türkiye için önemli yıl dönümlerine karşılık geldiğini hatırlatarak, "TÜRKPA'nın 15. ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını idrak edeceğimiz bu dönüm noktasında TÜRKPA'nın genel kuruluna da Türkiye'nin ev sahipliği yapacak olmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Tanrı Dağları'nın gölgesinde aynı atanın evlatları olarak aynı çatının altında, bir masanın etrafında bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu paylaşan ve Genel Kurul Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Şentop, TÜRKPA Dönem Başkanlığını üstlenen Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov'a başarılar diledi.