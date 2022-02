TBMM'de grup önerileri görüşüldü - Son Dakika

TBMM'de grup önerileri görüşüldü

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri, Samsun'daki Atatürk Onur Anıtı'na saldırı, terörle mücadele ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararıyla ilgili açıklamalar yaptı. Grup önerilerinin de oylandığı oturumda, AK Parti'nin önerisiyle Genel Kurul'un 8, 9 ve 10 Şubat'ta çalışmaması kararlaştırıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri oturdukları yerden söz aldı.

İYİ PARTİLİ USTA: HÜKÜMET BU MECZUPLARA CESARET VERDİ İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta , kimliği belirsiz kişilerin Samsun İlkadım 'da bulunun Atatürk Onur Anıtı'nı yıkmak istediklerini aktararak, "Anıta halat bağlayıp çekmek suretiyle kaidesinden düşürmeye çalışan saldırganlar, amaçlarına ulaşamadı. Hükümetin, Türkiye Cumhuriyeti 'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'e her fırsatta sözlü olarak saldıranlara ve Atatürk'ün annesine hakaret edenlere karşı sessiz kalmasından güç alanlar Onur Anıtı'nı halatla düşürmeye çalışma gafletinde bulundular. Hükümet bu meczuplara cesaret vermiş, fiili saldırılarının önünün açılmasına vesile olmuştur" açıklamasında bulundu. MHP 'Lİ AKÇAY'DAN TERÖRLE MÜCADELE MESAJIMHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay , ABD ve 'taşeron' terör örgütü PKK/PYD'nin, Suriye 'nin kuzeyinde sivil insanlara yönelik katliamlarını sürdürdüğünü belirterek, "2 Şubat 2022'de terör örgütü PKK- YPG 'nin Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçe merkezine düzenlediği roketli saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştır. Terör örgütü bu menfur saldırıda, içerisinde hastanenin de olduğu bir bölgeyi hedef almış, saldırı saati olarak insanların alışveriş yaptığı bir zamanı seçmiştir. 3 Şubat 2022'de yani bugün ABD'nin İdlib 'de DEAŞ'la mücadele bahanesiyle düzenlediği hava saldırısında 6'sı çocuk 4'ü kadın toplam 13 sivil hayatını kaybetmiştir" diye konuştu. Her fırsatta, Türkiye'nin Suriye ve Irak 'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadelesine karşı çıkanların bu saldırılara tepkilerini merakla beklediklerini vurgulayan Akçay, "Türkiye, uluslararası hukuktan doğan hak ve yükümlülükleri doğrultusunda gerçekleştirdiği harekatlarla sınırlarımızı terörden arındırmış, bölgede huzurun tesis edilmesini sağlamıştır. Harekat bölgelerinde görev icra eden güvenlik güçlerimiz terör örgütleri tarafından teşebbüs edilen çok sayıda benzer saldırıyı bertaraf etmiş ve bertaraf etmeye devam etmektedir" dedi.Akçay, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala davası hakkındaki kararına tepki göstererek, "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, ülkemizde devam eden bağımsız yargı sürecine müdahale niteliği taşıyan yaklaşımını devam ettirmiş ve yargı sürecine saygı ilkesini ihlal etmiştir" diye konuştu.HDP Grup Başkan Vekili Meral Daniş Beştaş da elektrik fatura fiyatlarıyla ilgili eleştiride bulundu.CHP'Lİ ALTAY: KİMDEN CESARET ALDIĞINI 84 MİLYON BİLİYORCHP Grup Başkanvekili Engin Altay , Samsun'da Onur Anıtı'na yönelik saldırıya ilişkin, "Samsun Atatürk Anıtı ki bu Atatürk Anıtı her vilayette olan anıtlardan farklı olarak 'Onur Anıtı' diye bilinir. Simgesel değeri yani çok daha önemlidir. Bu anıta bir saldırı yapıldı. Hiç şüphesiz bu saldırının bir sapığın, bir meczubun, bir şuursuz izansızın işi olduğunu, yaptığını biliyoruz. Değilse bile bizce bu saldırıyı yapan bir meczuptur. Fakat bizi düşündüren bu meczubun bu saldırıyı Samsun'da, kurtuluşun başkentinde, kurtuluşun ilk ayak sesinin duyulduğu ildeki anıta 'Bu saldırı bir meczubun işidir canım' diye de geçiştirilmemeli çünkü bu tür meczupların sayısı günden güne artıyor ve bunların kimden cesaret aldığını ben de biliyorum, 84 milyon da biliyor" değerlendirmesinde bulundu.AK PARTİLİ ELİTAŞ: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZAK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş , Atatürk Onur Anıtı'na yönelik saldırıya muhalefetin gösterdiği eleştirilere yanıt verdi. Elitaş, "Samsun'daki Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Atatürk bizim için en önemli milli değerdir, İslamiyet de bizim milletimizin en önemli inancıdır. Bundan öteye hiç kimsenin farklı bir şekilde düşünmesi mümkün değildir" dedi.Konuşmaların ardından, grup önerilerine geçildi. CHP, İYİ Parti ve HDP grup önerileri reddedilirken, AK Parti'nin Genel Kurul'un çalışma günlerine ilişkin önerisi kabul edildi. Buna göre; Genel Kurul 8, 9 ve 10 Şubat'ta çalışmayacak.'MOBESE' İDDİASIÖte yandan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun İngiliz Büyükelçi Chilcott'la balıkçıda bir araya geldiğine ilişkin MOBESE görüntüleriyle ilgili açıklaması iktidar ve muhalefet kulislerinde milletvekillerinin en çok konuştuğu konu oldu.Elitaş, dün Genel Kurul'a yaptığı konuşmada konuyla ilgili şunları söylemişti:

"İmamoğlu, 'Balıkçıdaki görüntüyü yayınlayanı biliyorum' diyor. Bildiğini açıklamadığına göre demek ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikamı olmuş olabilir, bunu önce kendi içinizde arayın. İngiliz Büyükelçisi'yle yemek yediği servis edildi. Sonra birdenbire olay olmaya başladı. CHP tarafından denildi ki 'Vay efendim kişi haklarına müdahale ediyorsunuz. Bu, kişisel verileri korumayla ilgili bir şeyi ihlal ediyorsunuz, Anayasa'ya aykırı davranıyorsunuz.' Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine girin, MOBESE kameraları zaten açık. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine girin, bakın şurada 'Başkent Mobil' diye bir site var, oraya girin. Ankara'da zaten Büyükşehir Belediyesi'nin MOBESE'leri açık."

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,