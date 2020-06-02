TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, bu hafta çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ele alındı.

AK Parti'nin, Genel Kurulun bu aya ilişkin çalışma takvimini içeren grup önerisi kabul edildi. Buna göre, haziranda denetim konuları görüşülmeyecek, 4 Haziran Perşembe günü çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar Meclis çalışmalarını sürdürecek. 9 Haziran Salı günü Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılacak.

Öneri üzerine söz alan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, salgın nedeniyle Meclisin 45 gün çalışmadığını belirterek, bütün partilerin birlikte, ortak akıl üretmeleri gereken bir süreçte, salgına yönelik bütün adımların "saraya" bırakıldığını savundu.

Meclis ve muhalefet partilerinin alınan kararları sadece takip edebildiğini öne süren Oluç, yasama organının, yakın tarihinin bu kadar ciddi bir sorunu karşısındaki en işlevsiz dönemini yaşadığını söyledi.

Oluç, Meclisin açılmasına itiraz etmediğini ancak salgından etkilenen, işini kaybeden, yoksullaşan vatandaşların sorunlarının birinci sorun olması gerekirken bekçilerin tartışıldığını kaydetti.

İktidarın kendi bekasını sürdürebilmek için bu yasa teklifini getirdiğini iddia eden Oluç, sonraki haftalarda gelecek tekliflerin de toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyeceğini, iktidarın bekasını sağlayacak teklifler olduğunu öne sürdü.

"Sağlık Bakanı, Meclis'i ve milleti bilgilendirmeliydi"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclisin bugün bu kanun teklifini görüşmemesi gerektiğini savundu.

Vatandaşların, polis ve bekçiden kaynaklı güvenlik kaygısı yaşadığını ileri süren Altay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün Genel Kurula gelerek, hep birlikte verilen mücadeleyi Meclise ve millete anlatması gerektiğini söyledi. Altay, bu süreçte Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık emekçilerinin şehit sayılmasını sağlayacak bir düzenlemeyi çıkarmanın Meclise yakışacağını belirtti.

Bekçilik müessesine karşı olmadıklarını ifade eden Altay, ancak teklifin geçirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Altay'ın konuşmasına AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile diğer bazı milletvekilleri tepki gösterdi.

Söz talep eden AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Altay'ın konuşmasının başının ve sonunun birbirine tezat olduğunu belirterek, "Benim Mehmetçiğim, polisim, bekçim, bu ülkenin güvenliğini, huzurunu, barışını, özgürlüğünü korumak için canını siper edecek, biz de onların durumunu iyileştirmek için düzenleme yapmayacağız. 'Ne yapsanız da sizleri alkışlamayacağız.' diyen bu yanlış anlayış, Mehmetçiğimiz, güvenlik güçlerimiz için yaptığımız düzenlemeye itiraz etmiştir." dedi.

Çavuşoğlu da şehit olan polislerden rahatsız olunduğunu belirterek, "Farkında mısınız? İçinize bir parti kaçtı ve o parti sizi kendisi gibi yaptı." ifadesini kullandı.

Engin Altay ise "Türk polisinden niye rahatsızsınız?" sözünü iade ettiğini belirterek, "Polise, askere kurşun sıkan her kim olursa olsun alçaktır, haindir." dedi. Şehit polisleri yad ettiğini kaydeden Altay, polisin, "Türk polisi şehit olmaktan korkmuyor, emekli olmaktan korkuyor" diye feryat ettiğini öne sürdü.

Polise itibar kaybettirecek olumsuz unsurlar olduğunu da ileri süren Altay, "Buradan yola çıkarak CHP'yi, 'Polisten rahatsızsınız' diye itham etmek aymazlıktır, edepsizliktir." diye konuştu.

İYİ Parti'nin Kredi Yurtlar Kurumunca öğrencilere verilen öğrenim kredileri, HDP'nin belediyelere atanan kayyumlar, CHP'nin yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavlar hakkında verdiği grup önerileri kabul edilmedi.

Ayrıca, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin uzman erbaş ve ateşli silah ile bıçaklarla ilgili kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması yönündeki teklifi de reddedildi.

Daha sonra Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.