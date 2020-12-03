TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

03.12.2020 16:27
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Önce insan diyen bir geleneğin mensupları olan bizler, her konuda engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Önce insan diyen bir geleneğin mensupları olan bizler, her konuda engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de hassasiyetle engelli kardeşlerimizin standartlarını yükseltmek için samimi gayretimizi ortaya koyacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Türkiye'nin engelliler açısından yaşanabilir olmadığını ileri sürdü. Engellilerin karşılaştığı sorunların gözardı edilmemesi gerektiğini belirten Türkkan, daha erişilebilir ve yaşanabilir engelsiz bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

TÜİK'in enflasyon oranlarını açıkladığını anımsatan Türkkan, "Gördük ki Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi değil, enflasyon şahlanmış. TÜİK rakamları tersinden okumaya alışık olduğu için enflasyonu yüzde 14 açıklamış. Aslında enflasyon yüzde 41'lerde. Tencere kaynamıyor, evlere et girmiyor, insanlar geçim sıkıntısı çekiyor, faturalarını ödeyemiyor, sizin açıkladığınız rakamlara bakın." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bazı konuların bir güne, bir haftaya sığmayacak kadar önemli olduğunu dile getirerek, engelliliğin çok boyutlu bir mesele olduğunu kaydetti.

Akçay, Türkiye'de 10 milyona varan engelli olduğuna dikkati çekerek, "Engelli vatandaşlarımız ülkemizin eşit haklara sahip vatandaşlarıdır. Sosyal devlet anlayışıyla engellilere fırsat eşitliği sağlamak, engellilerin yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini teşvik etmek, ekonomik ve sosyal refahını temin etmek devletin en temel vazifesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, MHP olarak engelli vatandaşların durumlarının iyileştirilmesi konusunda dün olduğu gibi bugün de desteklerinin süreceğini söyledi.

"TÜİK rakamları, gerçekleri yansıtmıyor"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TÜİK'in açıkladığı enflasyonun gerçekleri yansıtmadığını savunarak, bu rakamların bile enflasyondaki yükselişi gizleyemediğini iddia etti.

En yüksek artışın ulaştırma ve gıdada yaşandığını, bunun da "halkı en fazla vuran" iki konu olduğunu ifade eden Oluç, "İktidarın enflasyonu düşürmeye dönük ekonomi politikaları tam olarak bir fiyaskoyla karşı karşıya kalmıştır. Bütün tezler çökmüştür." dedi. Oluç, gerçek enflasyonun yüzde 35-40 olduğunu öne sürdü.

Açıklanan enflasyon oranlarının asgari ücret görüşmelerinde kullanılacağını belirten Oluç, asgari ücretin 4 bin lira civarında olması gerektiği görüşünü dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlatarak, bugün Meclis yakınında yapılan bir basın açıklamasına katıldıklarını söyledi. Özel, basın açıklamasındaki talepleri sıralayarak, "Bizim önerimiz bugün, buradan bakanlara iletilsin. Sağlık Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı temsilcileri çağırıp dinlesinler. Meclis'ten de gruplar olarak anlaşırsak davet edelim çünkü görmediğimiz, bilmediğimiz ciddi sıkıntılar var." diye konuştu.

Madencilere verilen sözlerin de tutulmasını talep eden Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

"Yanlarında olacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, engellilerin sosyal hayata dahil olması noktasında çevresel faktörleri büyük oranda ortadan kaldırdıklarını belirterek, yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ve uygulanmasını takip ettiklerini söyledi. Akbaşoğlu, "Önce insan diyen bir geleneğin mensupları olan bizler, her konuda engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de hassasiyetle engelli kardeşlerimizin standartlarını yükseltmek için samimi gayretimizi hep birlikte ortaya koyacağız." dedi.

Dağlık Karabağ'da 28 yıl sonra ezan seslerinin yükseldiğini dile getiren Akbaşoğlu, bu muhteşem zaferle Türkiye ile Türk dünyasının kara yoluyla birleştiğini, siyasi ve ekonomik açıdan kazanımlar elde edildiğini vurguladı.

Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık'ta Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunacağını ve zafer sevincine milleti temsilen ortak olacağını da bildirdi.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Engelli, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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