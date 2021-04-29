TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "ABD'nin sözde 'Ermeni Soykırımı' iftirasına yönelik olarak yakın tarihimizde ve yaşadığımız son olaylarla açıkça görülmüştür ki; kimi kripto kişi ve kuruluşların, emperyalizmin ve siyonizmin plan ve hedefleri doğrultusunda 'Büyük Ermenistan' ve Büyük İsrail' için çalıştıkları açığa çıkmıştır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'ye Allah'tan rahmet dileyerek, Doğu Türkistan'ın özgürlüğü için büyük mücadele veren Osman Batur'u, şehadetinin 70'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle andığını ifade etti.

Dervişoğlu, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünü de kutladı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Gökçe'ye Allah'tan rahmet dileyerek, Osman Batur'u 70'inci vefat yıl dönümünde rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü olduğuna işaret eden Bülbül, "Halil Paşa, 'Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi de burada da görüyoruz' diyerek Kut'ül Amare Zaferi'nin ne kadar önemli ve değerli bir zafer olduğunu ifade etmiştir. Büyük zaferin 105'inci yıl dönümünde bu muharebelerde şehit olan 350 subayı, 10 bin Mehmetçiğimizi, büyük komutan Halil Paşa'yı ve bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir özür de dilenmiyor"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini savunarak, bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yarattığı bir sonuç olduğunu ileri sürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın BioNTech aşısıyla ilgili son açıklamasına işaret eden Oluç, "BioNTech'te ikinci doz randevular iki ay ertelenmiş oldu. Çin aşısı kalmadı. Rus aşısının ne zaman geleceği belli değil. Millet, bir sosyal güvenceye sahip olmadan 17 günlük bir kapanma kaderine terk edilmiş oldu. Bütün bunlar, pandemi yönetiminde bu iktidarın yanlış ve yetersiz tedbirlerinin sonucunda karşımıza çıktı. Sağlık Bakanı da çıkıp dese ki; 'Halkımızdan özür diliyorum, bu aşı tedarikinde başarısız olduk'. Böyle bir özür de dilenmiyor." ifadelerini kullandı.

"Bu destekler çıkmadan Meclis kapanmamalıdır"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 17 günlük tam kapanmaya işaret ederek, "Türkiye 17 gün için kapanıyor. Kapanma var. Peki, destek? Dünyada hiçbir ülke sosyal destek sağlanmadan vatandaşına kapanma kararı uygulamadı, uygulamıyor. Sosyal destek muhakkak sağlanmalı." diye konuştu.

CHP'nin bu süreçte atılması gereken adımları, Meclis'e yasa teklifleri olarak sunduğunu, bugün tüm bu yasa tekliflerini birleştirerek tekrar sunacaklarını dile getiren Özkoç, şunları kaydetti:

"Gerekli adımlar atılmadan Meclis de ülke de kapanmamalıdır. Yasa Teklifimizde atılması gereken adımlar şunlardır: Gündelik çalışanlara, işsizlere, düzenli bir kazancı olmayan tüm yurttaşlarımıza acilen nakit desteği sağlanmalıdır. Kapanan işyerlerine ciro kaybı desteği verilmelidir. Çalışanlara asgari ücret tutarında gelir desteği sağlanmalıdır. Vergi ve SGK prim ödemeleri ertelenmelidir. Kapanma döneminde ödenmesi gereken borçların, çeklerin ödeme tarihleri ertelenmelidir. Hiçbir vatandaşımız borcu nedeniyle elektrik, su, doğalgaz kesintisine maruz kalmamalıdır. Bu borçlar yapılandırılmalı ve 6 ay faizsiz ertelenmelidir. Çiftçilerimiz, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri borçları, bir yıl süreyle ertelenmelidir. Yap-işlet-devret modeline göre yaptırılan yol, tünel, köprü ve havalimanına 2021 yılı içinde yapılması gereken ödemeler ertelenmelidir. Garanti ödeme tutarları, sözleşme tarihindeki kurdan Türk lirasına çevrilmelidir. Kapatılan esnaf ve zanaatkarların iş yeri kirası devlet tarafından karşılanmalıdır. Bankacılık kayıtlarına ilişkin sicil affı getirilmelidir. Nafaka hariç icra takipleri Mayıs ayı sonuna kadar durdurulmalıdır. Bu destekler çıkmadan Meclis kapanmamalıdır."

Enflasyon farkıyla emekliye ödenmesi gereken bayram ikramiyesinin 1500 lira olduğunu savunan Özkoç, "1500 lira, 13 buçuk milyon emeklinin anasının ak sütü gibi helaldir. Meclis, umarım gerekeni yapacaktır." dedi.

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi durduramayacaksınız"

Kut'ül Amare Zaferi'ni kutlayarak konuşmasına başlayan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "ABD'nin sözde 'Ermeni Soykırımı' iftirasına yönelik olarak yakın tarihimizde ve yaşadığımız son olaylarda açıkça görülmüştür ki; kimi kripto kişi ve kuruluşların, emperyalizmin ve siyonizmin plan ve hedefleri doğrultusunda 'Büyük Ermenistan' ve Büyük İsrail' için çalıştıkları açığa çıkmıştır." diye konuştu.

Sözde 'Kürdistan' söyleminin, sadece bu hedeflere ulaşabilmek için emperyalist ve siyonistlerin aldatıp, kullanıp, atmaya yönelik koskoca bir yalanı olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, "Bu fitne ve fesat projesini ortaya koyanlar, sözde 'Kürdistan' söylemini nihai ve kalıcı olarak değil, ancak ve ancak 'Büyük Ermenistan' ve Büyük İsrail'e bir geçiş süreci olarak, kendi idealleri uğruna bölge halkını kullanmak için dillendirmektedirler. Emperyalist ve siyonistlerin planlarından geriye ise sadece kan, gözyaşı ve ızdırap kalmıştır. Ülkemizin ve bölgemizin huzur ve güvenliğine, özgürlük, refah ve esenliğine kasteden bu meş'um planlar, hangi inanç ve düşüncede olursa olsun, Türk, Kürt, Arap halklarının, emperyalizme ve siyonizme karşı birlik ve beraberlik içinde, şuurlu karşı duruşları ile tarihin çöp sepetine atılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Akbaşoğlu, "Meclisimizde emperyalist ve siyonistlere ve onların kirli ve kanlı planlarına alet olanlara ilan ediyoruz ki; milletimizi bölemeyeceksiniz. Devletimizi yıkamayacaksınız. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Büyük ve güçlü Türkiye'yi durduramayacaksınız." ifadelerini kullandı.