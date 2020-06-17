TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "Aksaray'ın il oluşunun 31. yıl dönümü, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir "Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesindeki kayıp eserler", AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir "Düzce'de yaşanan afetler ve yapılan yatırımlar" hakkında gündem dışı konuştu.

Erel, Aksaray'ın yeniden il olmasında emeği geçen dönemin Başbakanı Turgut Özal'ı minnet ve rahmetle andığını belirterek, bu uğurda emek veren herkese teşekkür etti.

Aksaraylıların yüzde 80'inin geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladığını belirten Erel, Aksaray'da yer altı sularının bittiğini, verimli toprakların çoraklaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, Kızılırmak suyunun Aksaray ovasına getirilmesi gerektiğini söyledi.

Aksaray Ortaköy arasındaki yolun yapılmasını isteyen Erel, "Hükümetin Aksaray'a vadettiği hizmetleri yapmak devletin namus borcudur." dedi.

Emir de Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinde teftiş kurulu raporuyla belirlenen 302 kayıp eserin olduğunu belirterek, soru önergesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığından bu konuya ilişkin kısa bir paragraf şeklinde cevap geldiğini ifade etti.

Bu eserler arasında paha biçilemeyeceklerin olduğunu kaydeden Emir, sanatçı Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun " Muradiye'de Kahve" isimli eserinin de bunlar arasında bulunduğunu söyledi.

Keşir ise Düzce'de yaşanan sel felaketi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreçle yakından ilgilendiğini, ilgili tüm bakanların, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın selin hemen ardından kente geldiğini anlattı.

Afetzedelere toplam 9,5 milyon lira nakdi ödeme yapıldığını, yıkılan köprü ve menfezler için 40 milyon lirayı aşkın ödenek ayrıldığını, bölge belediyelerine 7 milyon liradan fazla ödenek gönderildiğini bildiren Keşir, "Toplamda 57 milyonu aşan bir ödenekle selin bıraktığı izler silinmeye çalışılmıştır." diye konuştu.

Çoğu sel bölgesinde olmak üzere 49 köprü ve menfez için Devlet Su İşlerinin 40 milyon lira ödenek ayırdığını kaydeden Keşir, 28 Nisan'da bu köprülerin ihalesinin yapıldığını söyledi.

meclis başkanvekili, Celal Adan, Aksaray, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 03:07 Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

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