TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

05.11.2020 14:39
TBMM Genel Kurulu toplandı, System.String[]

TBMM Genel Kurulu, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Gündem dışı söz alan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın geçen hafta yaşamını yitirdiğini anımsatarak, Yılmaz'a Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Rize'nin Pazar ilçesinde, Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımına devam edildiğini ve çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını belirten Örs, bu havalimanına henüz bir isim verilmediğini kaydetti.

Havalimanına aslen Rizeli olan Ahmet Mesut Yılmaz'ın isminin verilmesinin doğru ve yerinde bir karar olacağını dile getiren Örs, "Memleketimize hizmet etmiş devlet büyüklerimizi unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak adına merhum başbakanımızın adının, memleketi olan Rize'de havalimanına verilmesini talep ediyoruz. Havalimanının isminin Ahmet Mesut Yılmaz olması, kendisine olan vefa ve minnet duygumuzun bir ifadesi olacaktır. Rizeli hemşehrilerimizin de bu konuda hemfikir olduğu düşüncesindeyim." dedi.

AK Parti Konya Milletvekil Ahmet Sorgun "3 Kasım 2002 seçimleri", AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan da "Ahilik Haftası" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Milletvekili, Mesut Yılmaz, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı
Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı         
14:33
Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı         
14:07
Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı         
13:39
İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada         
13:15
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor         
13:04
Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar         
12:32
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardımı Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardımı         
11:05
Trump'ın ruhani danışmanı, Trump'ın ruhani danışmanı, "şeytani konfederasyonlar" deyip başkanlık seçimi için ayin düzenledi         
10:06
Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı         
09:47
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 14:50:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei