TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Gündem dışı söz alan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın geçen hafta yaşamını yitirdiğini anımsatarak, Yılmaz'a Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Rize'nin Pazar ilçesinde, Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımına devam edildiğini ve çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını belirten Örs, bu havalimanına henüz bir isim verilmediğini kaydetti.

Havalimanına aslen Rizeli olan Ahmet Mesut Yılmaz'ın isminin verilmesinin doğru ve yerinde bir karar olacağını dile getiren Örs, "Memleketimize hizmet etmiş devlet büyüklerimizi unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak adına merhum başbakanımızın adının, memleketi olan Rize'de havalimanına verilmesini talep ediyoruz. Havalimanının isminin Ahmet Mesut Yılmaz olması, kendisine olan vefa ve minnet duygumuzun bir ifadesi olacaktır. Rizeli hemşehrilerimizin de bu konuda hemfikir olduğu düşüncesindeyim." dedi.

AK Parti Konya Milletvekil Ahmet Sorgun "3 Kasım 2002 seçimleri", AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan da "Ahilik Haftası" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.