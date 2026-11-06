TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar - Son Dakika
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TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar

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TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar
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TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu başkanlığındaki heyet, Çekya'nın başkenti Prag'da üst düzey temaslarda bulundu. Görüşmelerde terörizmle mücadele, bölgesel çatışmalar, enerji güvenliği ve Türk vatandaşlarının vize başvurularında yaşadığı sorunlar ele alındı.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu başkanlığındaki heyet, Çekya'nın başkenti Prag'da bir dizi resmi görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güvenlik alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar

ÇEKYA'DA ÜST DÜZEY TEMASLAR

Türk heyeti, Çekya İçişleri Bakanı Lubomír Metnar, Güvenlik Bilgi Servisi (BIS) Başkanı, Senato Başkan Yardımcısı Jirí Oberfalzer, Senato Dışişleri, Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Pavel Fischer ve komisyon üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde Türkiye-Çekya ilişkileri, parlamentolar arası diyalog ve NATO müttefikliği çerçevesinde güvenlik alanındaki iş birliği ele alındı.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar

TERÖRİZM VE SİBER TEHDİTLERLE MÜCADELE GÜNDEMDEYDİ

Temaslarda terörizm, siber tehditler, organize suçlar ve düzensiz göçle mücadele konuları öne çıktı. Bu alanlarda iki ülke arasında karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımının önemine vurgu yapıldı.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar

BÖLGESEL ÇATIŞMALAR VE ENERJİ GÜVENLİĞİ ELE ALINDI

Görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı, İran, İsrail ve ABD arasındaki çatışmalar, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler ile Türkiye-Mısır ilişkileri değerlendirildi. Deniz ulaşımının ve enerji arzının güvenliği üzerinde durulurken sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması gerektiği ifade edildi.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar

TÜRK VATANDAŞLARININ VİZE SORUNLARI GÜNDEME GETİRİLDİ

Türk vatandaşlarının Çekya'ya yönelik vize başvurularında karşılaştığı güçlükler de görüşmelerin gündem maddeleri arasında yer aldı. Eğitim, ticaret ve karşılıklı ziyaretleri etkileyen sorunların giderilmesine yönelik beklentiler Çek yetkililere aktarıldı.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar

TİPİOĞLU'NDAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu, nazik ev sahiplikleri dolayısıyla muhataplarına teşekkür etti. Tipioğlu, gerçekleştirilen temasların Türkiye ile Çekya arasındaki dostluğun ve kurumsal iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlamasını temenni etti.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar
Veysel TipioğluÇek CumhuriyetiSiyasetEnerjiTerörRusyaSon Dakika

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