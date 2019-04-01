Son Dakika Haberleri: Tedavisi Tamamlanan Deniz Baykal, Antalya'ya Döndü

Tedavisi Tamamlanan Deniz Baykal, Antalya'ya Döndü

3 dakika önce

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'da sona eren tedavisinin ardından Antalya'ya döndü.

Tedavisi Tamamlanan Deniz Baykal, Antalya'ya Döndü, System.String[]
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'da sona eren tedavisinin ardından Antalya'ya döndü.

16 Ekim 2017'de geçirdiği beyin kanaması sonrasında 51 gün yoğun bakımda kalan ve daha sonra fizik tedavi için Almanya'ya giden Baykal, 20 Mart 2018'de Türkiye'ye dönerek tedavisine Ankara'da devam etti. Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sona eren Baykal, bugün Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Antalya'ya döndü. Sabah saatlerinde Antalya Havalimanı'na inen Baykal'ı, yakın arkadaşları karşıladı.

Baykal ardından ambulansla istirahat etmek üzere kızı Aslı Baykal'ın Kepez ilçesine bağlı Duacı mahallesindeki evine geçti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:41 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Ankara'daki Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Sonuçlar Kamuoyuna Yansıdığı Şekilde Değil Seçim Sonuçlarını Bilen Anket Şirketleri Belli Oldu HDP'den "İstanbul ve Ankara'yı Biz Kazandırdık" İması Muharrem İnce'den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 14:44:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tedavisi Tamamlanan Deniz Baykal, Antalya'ya Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]