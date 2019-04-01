Tedavisi Tamamlanan Deniz Baykal, Antalya'ya Döndü

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'da sona eren tedavisinin ardından Antalya'ya döndü.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'da sona eren tedavisinin ardından Antalya'ya döndü.



16 Ekim 2017'de geçirdiği beyin kanaması sonrasında 51 gün yoğun bakımda kalan ve daha sonra fizik tedavi için Almanya'ya giden Baykal, 20 Mart 2018'de Türkiye'ye dönerek tedavisine Ankara'da devam etti. Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sona eren Baykal, bugün Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Antalya'ya döndü. Sabah saatlerinde Antalya Havalimanı'na inen Baykal'ı, yakın arkadaşları karşıladı.



Baykal ardından ambulansla istirahat etmek üzere kızı Aslı Baykal'ın Kepez ilçesine bağlı Duacı mahallesindeki evine geçti. - ANTALYA

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