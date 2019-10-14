'Tek yol, tek kuşak projesi' bu kongrede konuşulacak

İnanç Eğitim Kültür, Sosyal, Davranış ve Yardımlaşma Derneği (İNANÇDER) tarafından her yıl düzenli olarak organize edilen Uluslararası Ticaret Kongresi'nin 6'ncısı bu yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ev sahipliğinde gerçekleşecek. Kongrede, 'Tek Yol, Tek Kuşak Projesi' konuşulacak.

İNANÇDER, İGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İGÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliği ile 26 Ekim Cumartesi günü İGÜ Gelişim Tower Balo Salonu'nda '6'ncı Uluslararası Ticaret Kongresi'ni gerçekleştirecek. Kongreye, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Durgun da katılacak.

"GEÇMİŞ İLE GELECEĞİ BİRLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

İNANÇDER Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Külünk kongre hakkında şöyle konuştu:

"Dünya nüfusunun üçte ikisini kapsayacak, ekonomilerinin toplam büyüklüğü 21 trilyon dolara ulaşan 68 ülkenin ekonomik ve kültürel hayatına canlılık kazandıracak, dünya gayri safi yurtiçi hasılasının ve dünya ticaretinin üçte birini kapsayacak 'Tek Yol, Tek Kuşak' projesini konuşacağız. Geçmiş ile geleceği birleştirmeyi hedeflediğimiz kongremizle amacımız büyüklerimizin vefat yıl dönümleri dolayısıyla onları yad etmek; yad ederken gelecek nesile yön verecek rota çizmektir."

İGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve İGÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Gümüş'ün 'Uluslararası Ticarette Lojistiğin Önemi' başlıklı bir sunum gerçekleştireceği kongrede, konuşma yapacak diğer isimler ise şu şekilde:

"İNANÇDER Yönetim Kurulu Üyeleri Ergin Külünk, Murat Yavuz, Havva Firdevs Külünk, TBMM Eski Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul AK Parti 24. 25. 26. Dönem Milletvekili Metin Külünk, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Durgun, Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Erkin Ekrem, Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Varis Çakan ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İzzet Gümüş."