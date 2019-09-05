Tekerlekli sandalye ile geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Balıkesir'de yaşayan Yusuf Doğancı'nın diyabet hastalığı nedeniyle ağır yaralar oluşan ayağı, İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesindeki yara merkezinde yapılan tedavi sayesinde iyileşti ve kesilmekten kurtuldu.

Havran ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki emekli Doğancı'nın ayağında iki yıl önce yüksek şekere bağlı yaralar oluştu.

İlk zamanlar hastalığını önemsemeyen Doğancı, bir yıl sonra Balıkesir'de bulunan çeşitli hastanelere başvurdu.

Doktorlar, yara hızla büyüyüp kurtlandığı için ilaç tedavisinden sonuç alınamayınca Doğancı'nın ayağını kesme kararı aldı.

Bu karar karşısında büyük üzüntü yaşayan hastanın 55 yaşındaki oğlu Kemal Doğancı, bir tanıdıkları vasıtasıyla 33 gün önce babasını İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinin yara bakım merkezine getirdi.

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir yıldır yürüyemediği için merkeze tekerlekli sandalye ile gelen Doğancı'nın önce şekeri düşürüldü. Daha sonra ayağındaki enfeksiyon durdurulan hasta, yeniden yürümeye başladı.

"Tekrar ayağa kalkıp yürümek çok güzel bir şey"

Yusuf Doğancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle çok zor günler geçirdiğini, Balıkesir'deki doktorların ayağını kesme kararı verdiği gün çok üzüldüğünü söyledi.

Son çare olarak Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren yara merkezine başvurduğunu belirten Doğancı, "Buraya gelirken ayağımın kurtulması gibi bir ümidim yoktu çünkü 2 yıldan bu yana ayağımdaki ağrılar nedeniyle inliyordum. Evde ayağa bile kalkamıyordum. Doktorlarımın yaptığı tedavi sonucu artık ayağa kalkıp yürüyebiliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Tekrar ayağa kalkıp yürümek çok güzel bir şey." dedi.

Doğancı, yara merkezinde hem tedavisinin yapıldığını, hem de verilen diyabet eğitimi sayesinde şeker hastalığı konusunda bilgilendirildiğini anlattı.

"Ailecek çok mutluyuz"

Kemal Doğancı ise babasının yapılan tedavini ardından yeniden doğduğunu vurgulayarak, "Daha önce gittiğimiz doktorlar 'ayağı kesilecek' diyordu. İzmir'de yapılan tedavi sonucu babam bir ayda düzeldi. Yeniden yürümeye başladı. Ailecek çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

"Hasta bize başvurmasaydı ayağı diz altından ampütasyona giderdi"

Hastanenin genel cerrahi uzmanı Enis Ünlütürk de hasta kendilerine başvurduğunda ayağının durumunu iyi olmadığını söyledi.

Yara merkezinde görevli doktorlar tarafından Doğancı'ya özel bir tedavi yöntemi uyguladıklarını dile getiren Ünlütürk, şunları kaydetti:

"Hasta bize geldiği zaman sağ ayak birinci parmağı enfeksiyon nedeniyle kendi kendine düşmüş, sağ ayak topuk üzerinde geniş ve kurtlanmış bir yarası vardı. Önce yarayı temizledik. Sonra basınçla yaradaki enjeksiyonu ve sıvıları çektik. Hastamızın yüksek seyreden diyabetini kontrol altına aldık. Uyguladığımız antibiyotik tedavisiyle hastamızın yeniden ayağa kalkarak yürümesini sağladık. Eğer hasta bize başvurmasaydı ayağı diz altından ampütasyona giderdi." şeklinde konuştu.

Yara merkezinde görevli doktor Oya Karabulut da Doğancı'nın tüm hastalara örnek olduğunu, uyguladıkları tedavi sonucu tekrar yürüdüğünü gördükleri zaman büyük mutluluk yaşadıklarını aktardı.

Hastane başhekimi uzman doktor Esra Duğral ise Sağlık Bakanlığı tarafından yara bakım merkezlerinin Türkiye'de ilk olarak hastanelerinde açıldığını, o günden bu yana özellikle Türkiye'nin birçok yerinden gelen diyabet ayak yaralarını tedavi etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.