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Trakya'da hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece azalıyor - Son Dakika

Trakya'da hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece azalıyor

12.01.2022 14:52

METEOROLOJİ, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklıklarının bugünden itibaren hissedilir şekilde azalacağını bildirdi.

METEOROLOJİ, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklıklarının bugünden itibaren hissedilir şekilde azalacağını bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren Trakya'dan başlayarak hissedilir derecede 6 ila 12 derece azalacak. Sıcaklıkların, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın gelecek  hafta başından itibaren ise etkisini kaybetmesi bekleniyor.

TEKİRDAĞ'DA İPTALLER YAŞANDITekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren hızı saatte zaman zaman 100 kilometreyi bulan tam fırtına ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmuştu. Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edilmişti. Kent merkezi ile Marmaraereğlisi ilçesindeki balıkçılar da denize açılamamıştı. Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ndeki Karabiga, Avşa ve Marmara Adası'na feribot seferleri ise durdurulmuştu.EDİRNE'DE HAVA BUZ KESTİ

Hava sıcaklığının gece eksi 8, gündüz ise eksi 2 derece ölçüldüğü Edirne'de ise Meteoroloji yetkilileri bugün ve yarın kar yağışının beklenmediğini ancak soğuk havanın etkisini artıracağını belirtti. Yetkililer, bu geceden itibaren sıcaklığın daha da düşeceğini kaydederek, buz ve don uyarısı yaptı.


Trakya'da hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece azalıyor
Trakya'da hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece azalıyor
Trakya'da hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece azalıyor
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Atatürk Havalimanı, Tekirdağ, Fırtına, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trakya'da hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece azalıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya'da hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece azalıyor - Son Dakika
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