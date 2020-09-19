Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ İl Strateji Eylem Planı Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda Tekirdağ Valiliği himayelerinde ve Trakya Kalkınma Ajansının destekleriyle ilgili bakanlıkların çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeler sunuldu.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, planlı hareket ederek, projeler arasındaki entegrasyonu da sağlayabileceklerini belirtti.

Toplantıya ilgili kurum müdürleri de katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'tan Şarköy ilçesine ziyaret

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe programları kapsamında Şarköy ilçesini ziyaret ederek bir dizi görüşme ve toplantı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var'ı ziyaret ederek, ilçede devam eden ve planlanan yatırımları değerlendirildi.

Albayrak, daha sonra Şarköy ilçesinin mahalle muhtarları ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Albayrak, belediye olarak ilçeye yaptıkları yatırım ve projeleri ilçenin sahip olduğu özellikleri ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Rektör Şahin'e ziyaret

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ İl Başkanı Zeynep Şentop Şahin ve Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu ve kurumlar arası iş birlikleri değerlendirildi.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şehrimizin iyiliği ve güzelliği için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, sorumluluğunun bilincinde olarak her zaman üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacaktır." ifadelerini kullandı.