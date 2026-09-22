TEKNOFEST robotu sıra gecesinde çiğköfte yoğurdu

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden TEKNOFEST, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda teknoloji tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. “TEKNOFEST Güneydoğu” için geri sayım sürerken, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı, sıra gecesinde çiğ köfte yoğuran insansı robotun yer aldığı yapay zeka destekli video kısa sürede büyük ilgi gördü.

TEKNOFEST İÇİN ŞANLIURFA'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Köklü tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Şanlıurfa, bu yıl TEKNOFEST'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek “TEKNOFEST Güneydoğu” öncesinde kentte hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Festival için geri sayım sürerken Selçuk Bayraktar'ın yaptığı tanıtım paylaşımı dikkat çekti.

İNSANSI ROBOT SIRA GECESİNDE ÇİĞ KÖFTE YOĞURDU

Bayraktar, “Şanlıurfa biz geliyoruz. Sazlı, sözlü, coşkulu. Son 10 gün” mesajıyla yapay zeka destekli bir tanıtım videosu paylaştı.

Şanlıurfa'nın geleneksel sıra gecesi kültürüyle teknolojiyi bir araya getiren videoda, sıra gecesine katılan insansı robotun çiğ köfte yoğurduğu anlar yer aldı.

“URFALIYAM EZELDEN” TEKNOFEST'E UYARLANDI

Renkli görüntülerin yer aldığı videoda Şanlıurfa sıra gecelerinin simge türkülerinden “Urfalıyam Ezelden” de TEKNOFEST için özel olarak uyarlanmış versiyonuyla kullanıldı.

Geleneksel Şanlıurfa kültürü ile teknoloji temasını bir araya getiren yapay zeka destekli video, paylaşılmasının ardından kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.