TEM'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

TEM'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

07.05.2022 22:13
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde trafiğin yavaşlamasıyla birlikte İ.G.B. idaresindeki 34 DGL 924 plakalı Volkswagen marka otomobil, A.E. yönetimindeki 59 AB 638 plakalı Dacia marka otomobil, M.Ş.K. idaresindeki 34 CUH 705 plakalı Citroen marka otomobil ve R.G. idaresindeki 14 GJ 848 plakalı hafif ticari araç birbirine girdi. Kazanın şiddetiyle Volkswagen marka otomobilde yolcu olarak bulunan İ.Ö.B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"3 araç birbirine çarpmış, biz de karıştık o kazaya"

Bolu'dan eşiyle birlikte gelirken kazaya karıştıklarını söyleyen Zeliha Geyhan, "Düz yolda eşimle birlikte arabaları takip ediyorduk. 3 araç birbirine çarpmış, biz de karıştık o kazaya. Onlar birbirlerine vurmuşlar, biz yolumuza gidiyorduk. Sonra biz de çarptık. Hafif yaralı var. Çok şükür büyük bir sorun yokmuş. Durumu iyiymiş" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

TEM'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Kocaeli'de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi Kocaeli'de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

TEM Otoyolu, Çayırova, Tragger, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
21:55 Göçmenlerin sınırı geçtiğini öne süren Sinan Oğan'a, Van Valiliği'nden cevap geldi: Sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz
21:52 Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti!
21:49 Akdeniz ekibi, Adana deplasmanından 2-1 galip ayrıldı!
21:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kimin şansı daha yüksek? İmamoğlu ve Yavaş arasında yüzde 1 fark var
21:18 Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı
20:58 Ülkemizde 7 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 661 yeni vaka tespit edildi
20:40 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum
20:31 Beşiktaş'ın derbi kadrosu netleşti! Yıldız futbolcuların olmayışı dikkatlerden kaçmadı
20:23 ABD'li bilgisayar tamircisi, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yarı çıplak görüntülerinin nasıl ortaya çıktığını anlattı!
20:21 İmamoğlu'nun Koç'a verdiği cevabı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar küplere bindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 22:21:45. #1.13#
SON DAKİKA: TEM'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement