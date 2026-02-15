Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor - Son Dakika
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor

Haberin Videosunu İzleyin
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
15.02.2026 11:58
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
Şanlıurfa'da bir temizlik görevlisi, hayvanları beslemek için bırakılan yiyeceklerin ve çöplerin çevreyi kirletmesine dikkat çekti. "İyilik yaparken bir de kul hakkına giriliyor. Evet görevim olabilir ama bu bir kul hakkıdır. Lütfen bir yeri yaparken diğer yeri kırmayalım. Duyarlı olalım" diyen görevliye birçok kullanıcı hak verdi.

Şanlıurfa'da görev yapan temizlik personeli Murat Altun, sokak hayvanlarını beslemek amacıyla bırakılan yiyeceklerin ardından oluşan çevre kirliliğini görüntüleyerek duyarlılık çağrısında bulundu. Altun, yapılan davranışın iyi niyetli olduğunu ancak çevrenin kirletilmesinin doğru olmadığını vurguladı.

"İYİLİK YAPARKEN KUL HAKKINA GİRİLİYOR"

"Hayvanlar için buraya bunları getirmişler. Çok güzel. İyilik yaparken bir de kul hakkına giriliyor. Yaptığınız iyilik harika bir davranış ama şu çöplere bakın. Evet görevim olabilir ama bu bir kul hakkıdır. Duyarlı olalım" ifadelerini kullanan Altun, hem hayvanlara hem de çevreye karşı sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

"LÜTFEN BİR YERİ YAPARKEN DİĞER TARAFI KIRMAYALIM"

Altun, sözlerini "Lütfen bir yeri yaparken diğer bir tarafı kırmayalım. Bunun için duyarlı olalım. Herkese sevgiyle yaklaşıyoruz. Sevgiyle saygılar sizin olsun. Güzellikler de sizin olsun" diyerek tamamladı.

TEPKİSİ TAKDİR TOPLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaştı. Birçok kişi Altun'un dikkat çektiği konuya katıldığını belirtti. Ayrıca, tepkisini sakin ve yapıcı bir üslupla dile getiren Altun'un sözleri, kullanıcıların takdirini topladı.

Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aa145394 Aa145394:
    abi sonuna kadar haklı. doğru düzgün yerlere usturuplu bir şekilde mamaları koyalım emekçileri de düşünelim 44 0 Yanıtla
  • Su19785507+ Su19785507+:
    kadın yada erkek evde köpek besliyor dışarıya ihtiyaç gidersin diye çıkarıyor haliyle köpek kaldırıma dışkısını yapıyor ve o dışkı orda kalıyor. çok düşüncesizce hayvan sevgimiz var 8 0 Yanıtla
  • İsmail demir İsmail demir:
    evet çok doğru pencere önüne yem koyarsın hayvan daha konarken yarısı yere düşer ayaklar altında ezilir. Pikniğe gidersin her taraf çöp olur bencil olmayın iyilik yapmıyorsunuz 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
