TEODER heyeti Ankara'da sektörün sorunlarini iletti - Son Dakika

Tüm Etkinlik ve Organizatörler Derneği (TEODER), bir takım ziyaretler için bulunduğu Ankara'da sektörle ilgili sorunları ilgili makamlara iletti.

Türkiye Etkinlik Endüstrisi'nde faaliyet gösteren ve sektörün en önemli isimlerinin de bünyesinde yer aldığı ve geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen genel kurulla faaliyetlerine başlayan TEODER, Ankara'da bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Erol Yıldırım beraberindeki Başkanvekili Ayşegül Tanju Yazmacı ve Genel Sekreter Çiğdem Başlak ile sırasıyla

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile bir araya geldi.

Sektörün pandemi sürecinde ki sorunlarına değinerek, hazırladıkları raporları sunan heyet, sektör temsilcilerinin mağduriyetleri ile birlikte çözüm önerilerini ilave ederek, gerekli yasal ve ekonomik düzenlemelerin yapılmasını talep ettiler. - KARABÜK