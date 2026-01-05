Tepki yağdı, soruşturma başlatıldı! Bedri Usta\'da açıklama geldi

Bedri Usta isimli restoranda yemek yiyen bir vatandaş geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ödediği yüksek hesabın fişini paylaştı. Restoranın sahibi Bedri Aydoğdu'nun bu paylaşıma verdiği yanıt, tepkilere neden oldu.

"SENİN TAKİPÇİN AZ..."

Asıl adı Bedrettin Aydoğdu olan Bedri Usta, 4 bin liralık adisyonu paylaşan müşteriye, "Senin takipçin az, ben paylaşayım da adam gör" şeklinde karşılık verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yayılan ve bir vatandaşın yüksek fiyat iddialarını içeren paylaşımları üzerine, Bedri Usta Kebap işletmesi ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BEDRİ AYDOĞDU'DAN ÖZÜR PAYLAŞIMI

Soruşturma başlatılması ve gelen tepkilerin ardından Bedri Aydoğdu, sosyal medya hesabından özür paylaşımında bulundu.

"Son günlerde, kamuoyunda kabul edilemez bir ifadeyi içeren bir yoruma tarafımdan beğeni yapıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar ortaya atılmıştır" diye yazan Aydoğdu, "Açıkça ifade ediyorum: Bu yoruma herhangi bir beğeni yapmadım ve bu tür bir söylemle hiçbir bağım yoktur. Ayrımcı ve aşağılayıcı her türlü dili kesin bir şekilde reddediyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİ VE AİLEMİ HEDEF ALAN İÇERİKLER İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Aydoğdu ayrıca şunları yazdı: "Beni tanıyanlar bilir; vatanını seven, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunan ve bu şekilde yaşayan bir insanım. İşletmemde bugüne kadar, Türk Milli Takımı sporcuları dâhil olmak üzere toplumun her kesiminden insanı hiçbir ayrım gözetmeden, aynı özen ve saygıyla ağırladım. Bu süreçte sahte içerikler ve manipüle edilmiş paylaşımlar nedeniyle şahsım ve ailem kamuoyu nezdinde haksız şekilde hedef alınmıştır. Bu gelişmeler üzerine avukatlarım aracılığıyla Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

"AÇIK YÜREKLİLİKLE ÖZÜR DİLİYORUM"

Önceki açıklamamda da belirttiğim gibi; hiçbir müşterime karşı saygısız bir dil kullanmadım. Sıfırdan gelen bir insan olarak her zaman müşterilerimle açık ve samimi iletişim kurdum. Söz konusu paylaşımı yalnızca şeffaf olmak ve tartışmaya açmak amacıyla yaptım. Buna rağmen incinen herkes için açık yüreklilikle özür diliyorum.

Ailem ve dostlarımın talebi üzerine bir süre sosyal medya paylaşımlarıma ara verme kararı aldığımı kamuoyuna saygıyla bildiririm.

Öte yandan, bu süreç sonunda doğabilecek herhangi bir tazminatın; Mehmetçik Vakfı, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Down sendromlu çocuklara yönelik kurumlara bağışlanacağını da kamuoyunun bilgisine sunarım. Gündemi daha fazla meşgul etmemek adına bu açıklamayı yorumlara kapatıyorum."