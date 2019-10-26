- Terör yandaşlarının saldırısına uğrayan Türkler huzursuz

Türk bayrağını hedef alıp, saldırdılar

DUSSELDORF - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerinden sonra, Suriye konusunda anlaşmaları terör yandaşlarını rahatsız etti. Almanya'daki terör yandaşları iki ülke arasındaki anlaşmayı hazmedemeyerek; Türk iş yerleri ve derneklerine saldırılar düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda, 5 günlük ateşkes süresinin ardından, Soçi'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anlaşmasını hazmedemeyen terör yandaşları, Türklere ait mekanlara ve camilere saldırdı. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Herne kenti başta olmak üzere Dortmund, Herne, Bottrop, Köln şehirlerinde gerçekleştirildi.

Polis yeterli önlem alamıyor

Terör yandaşları ellerinde tahta sopalar ve kesici aletlerle birlikte Türk kahvehanesine, camilere ve bir bakkala saldırdı. Terör yandaşlarının saldırısına maruz kalan Özcan Dirier, mahallede huzurun kalmadığını ve vatandaşların korku içerisinde yaşadıklarını söyledi. Dirier, polisin yeterli önlem almamasını ve olaylar karşısında pasif davranmasını da eleştirdi. Özcan Dirier, "Burada olaylar oldu. Kahvehaneyi bastılar. Taşlarla camları kırdılar. Camları kırdıktan sonra, bize zarar vermeye çalıştılar. Bunların olmaması daha iyiydi. Huzursuz olmaya başladık. Huzurumuzu geri istiyoruz. Polislerde herhangi bir şey yapmıyorlar. Artık ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Ama huzursuzuz. Türkiye'nin de arkamızda olduğunu biliyoruz. Ne yapacağımızı artık şaşırdık. Korkuyoruz. Ne zaman, nerede ne olacağını bilmiyoruz. Huzursuzluk bundan dolayı oluyor. Rahatlıkla artık dışarıya çıkamıyoruz. Sokakta gezemiyoruz" dedi.

2 kişinin yaralandığı ve maddi hasar oluşan Türk kahvehanesi sahibi ise can güvenliklerinin olmadığını belirterek, terör yandaşlarının kahvehane içerisinde asılı bulunan Türk bayrağını hedef aldıklarını söyledi. Mahalle sakinleri ise, polisin yeterince güvenlik önlemi almamasını da eleştirerek, polislerin 50 - 60 kişilik grubu engellemekte zorlandığını ve biber gazı sıktıklarını ifade ettiler. Saldırılarda, çok sayıda polis yaralanırken, devriye araçları da zarar gördü. Polis, mahallede olaylar çıkmaması için bir devriye ekibi de görevlendirildi.