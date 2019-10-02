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Teröristler Eskişehir'de sahte kimlikle ev tutmuş

51 dakika önce

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen ve Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin geçen cumartesi günü geldikleri Eskişehir'de sahte kimlikle ev tuttukları belirlendi.

Teröristler Eskişehir'de sahte kimlikle ev tutmuş, System.String[]

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen ve Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin geçen cumartesi günü geldikleri Eskişehir'de sahte kimlikle ev tuttukları belirlendi. Ayrıca evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, bomba yapımında kullanılan malzeme ve kılık değiştirmede kullanılan malzeme ve peruk ele geçirildi.

25 Eylül sabahı Adana'nın Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servise teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru 5 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından polis ekipleri, teröristlerin yakalanması için olayın meydana geldiği bölgede güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemelerin ardından teröristlerin MLKP üyesi Elazığ doğumlu Ozan Sökmen (28) ve Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Fırat Şeran (31) olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından saldırıyı gerçekleştiren Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli teröristlerin kaldıkları hücre evi tespit edildi. Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Ermutlu Sokak'taki hücre evine akşamüzeri düzenlenen operasyonda ekipler, teröristlere teslim ol çağrılarında bulundu. Çağrılara uymayan teröristlerin polislere tabanca ile ateş açması sonucunda çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist, ellerindeki tabancalarla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerle çıkan çatışma sırasında 2 özel harekat polisi hafif şekilde yaralandı.

ESKİŞEHİR'DE SAHTE KİMLİKLE EV TUTMUŞLAR

Olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler, hücre evinde ve alanda bomba arama köpeğiyle arama ve incelemelerde bulundu. Evde yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimliğin yanı sıra kılık değiştirmede kullanılan malzemeler ve peruklar ele geçirildi. İki teröristin Eskişehir'e geçen cumartesi günü geldiği ve evi de sahte kimliklerle tuttukları belirlendi. Türkiye'de son dönemde yaşanan 4-5 eylemle bağlantılı olduğu düşünülen MLKP FESK mensubu teröristlerin evinde yapılan aramalarda ayrıca bir miktar para, örgütsel dokümanlar, dizüstü bilgisayar ve harici belleğin yanı sıra bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İki MLKP üyesinin öldürüldüğü evde polis ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Eskişehir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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