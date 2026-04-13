Ters laleyi koparmanın cezası 700 bin lira: Yılda sadece 20 gün yaşıyor

13.04.2026 08:34  Güncelleme: 08:36
Erzincan’daki Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde bulunan Türkiye’nin tek ters lale koleksiyon bahçesinde nesli tehlike altındaki ters laleler çiçek açtı. Yalnızca yaklaşık 20 gün yaşayan bu endemik türler, yoğun ilgi görüyor. 38 tür ve 82 popülasyonun korunduğu bahçede ıslah çalışmaları sürerken, ters laleleri koparanlara 2026 yılı itibarıyla 700 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

TÜRKİYE’NİN TEK KOLEKSİYON BAHÇESİ

Enstitüde, Türkiye’nin farklı bölgelerinden getirilen 34 ve yurt dışından temin edilen 4 olmak üzere toplam 38 ters lale türü bulunuyor. Koleksiyon bahçesinde bu türlere ait 82 popülasyon korunarak biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği sağlanıyor.

ISLAH ÇALIŞMALARI YILLARDIR SÜRÜYOR

Ziraat Mühendisi Meral Aslay, ters lalelerde kültüre alma ve ıslah çalışmalarının 2006 yılından bu yana devam ettiğini belirtti. Bir melez tür elde etmenin 4 ila 7 yıl sürdüğünü ifade eden Aslay, bugüne kadar 27 melez çeşit adayı geliştirildiğini aktardı.

ENDEMİK TÜRLER KORUMA ALTINDA

Ters lalelerin büyük bölümünün endemik olduğuna dikkat çeken Aslay, bu türlerin korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkiye’de gen kaynaklarının korunması amacıyla oluşturulan bu bahçe, bilimsel çalışmalar açısından da kritik rol oynuyor.

KOPARANA AĞIR CEZA

Yetkililer, ters lalelerin doğadan izinsiz toplanmasının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunu hatırlattı. Bu türlere zarar verenlere 2026 yılı itibarıyla 700 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

ZİYARETÇİ AKINI BAŞLADI

Her yıl kısa süreli çiçeklenme döneminde açan ters laleler, bu yıl da doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Güzelliğiyle öne çıkan çiçekler, ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın gözü bu seçimde Milyonlar sandık başına gitti Dünyanın gözü bu seçimde! Milyonlar sandık başına gitti
Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi... Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
Kavgada öldürülen öğretmenin yetiştirdiği öğrenci ailenin avukatı oldu Kavgada öldürülen öğretmenin yetiştirdiği öğrenci ailenin avukatı oldu
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor e-Devlet’ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Alanya’da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti Alanya'da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Şırnak’ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

08:33
Tepkiler çığ gibiydi Okan Buruk’un korktuğu başına geldi
Tepkiler çığ gibiydi! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi
08:21
Galatasaray maçı bitince Emre Bol ile Evren Turhan canlı yayında birbirine girdi
Galatasaray maçı bitince Emre Bol ile Evren Turhan canlı yayında birbirine girdi
08:14
Jandarmadan şok baskın Doktor ve eczacılar tutuklandı
Jandarmadan şok baskın! Doktor ve eczacılar tutuklandı
08:07
Taraftar ateş püskürüyor Galatasaray’ın yıldızından olay paylaşım
Taraftar ateş püskürüyor! Galatasaray'ın yıldızından olay paylaşım
07:59
ABD istihbaratı: Çin, İran’a hava savunma sistemleri gönderecek
ABD istihbaratı: Çin, İran'a hava savunma sistemleri gönderecek
07:26
Trump’ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
Trump'ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
06:58
WhatsApp’a rakip geliyor XChat’in resmi çıkış tarihi duyuruldu
WhatsApp'a rakip geliyor! XChat'in resmi çıkış tarihi duyuruldu
06:50
50 yıllık pizza devi iflas etti Tüm şubeler kapatıldı
50 yıllık pizza devi iflas etti! Tüm şubeler kapatıldı
05:28
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var
ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var
04:32
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
01:13
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var
İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
