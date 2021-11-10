Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' - Son Dakika

Bu kez zam değil indirim! Araç sahiplerini biraz olsun rahatlatacak haber geldi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde tüm Türkiye'de saygı ve özlemle anıldı. Yurdun her köşesinden objektiflere dikkat çeken fotoğraflar yansırken sosyal medyanın gündemine, Antalya'da yaşanan bir deprem oturdu.

SAAT TAM 9'U 5 GEÇE DEPREM



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan son depremler listesinde saat 09.05'te meydana gelen 1.8'lik sarsıntı dikkat çekti. Listede Atatürk'ün ölüm yılı ve saatini görenler şaşkınlık yaşadı.

TESADÜFLER ZİNCİRİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Listede yer alan bilgilere göre deprem saat tam 9'u 5 geçe Antalya'da Finike açıklarında meydana geldi. Bu rastlantı dikkatlerden kaçmazken, depremin boylam değeri "30.1938" olarak tespit edildi. Öte yandan art arda denk gelen tesadüfler zinciri sosyal medyada da geniş yankı buldu. Rasathanenin internet sayfasından alınan ekran görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını dile getirdi.

İşte sosyal medyadaki bazı paylaşımlar;