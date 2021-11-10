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Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' - Son Dakika

Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''

10.11.2021 14:30

Ulu önder Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümünde ilginç bir tesadüf oluştu. Antalya'da saatler tam 9'u 5 geçeyi gösterdiği sırada deprem meydana geldi. Fakat tesadüfler bununla sınırlı kalmadı, depremin koordinatlarında '1938' rakamının yer aldığı görüldü. Yaşanan rastlantı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde tüm Türkiye'de saygı ve özlemle anıldı. Yurdun her köşesinden objektiflere dikkat çeken fotoğraflar yansırken sosyal medyanın gündemine, Antalya'da yaşanan bir deprem oturdu.

SAAT TAM 9'U 5 GEÇE DEPREM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan son depremler listesinde saat 09.05'te meydana gelen 1.8'lik sarsıntı dikkat çekti. Listede Atatürk'ün ölüm yılı ve saatini görenler şaşkınlık yaşadı.

10 Kasım'da tüyleri diken diken eden deprem tesadüfü: Saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''

TESADÜFLER ZİNCİRİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Listede yer alan bilgilere göre deprem saat tam 9'u 5 geçe Antalya'da Finike açıklarında meydana geldi. Bu rastlantı dikkatlerden kaçmazken, depremin boylam değeri "30.1938" olarak tespit edildi. Öte yandan art arda denk gelen tesadüfler zinciri sosyal medyada da geniş yankı buldu. Rasathanenin internet sayfasından alınan ekran görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını dile getirdi.

İşte sosyal medyadaki bazı paylaşımlar;

10 Kasım'da tüyleri diken diken eden deprem tesadüfü: Saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''
10 Kasım'da tüyleri diken diken eden deprem tesadüfü: Saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''
10 Kasım'da tüyleri diken diken eden deprem tesadüfü: Saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''
10 Kasım'da tüyleri diken diken eden deprem tesadüfü: Saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''
Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' - Son Dakika
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