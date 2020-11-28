TESEV, Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı "MoDel"i tanıttı - Son Dakika

TESEV, Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı "MoDel"i tanıttı

28.11.2020 16:53
TESEV, Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından geliştirilen "MoDeL: Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı" kamuoyuna tanıtıldı.

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından geliştirilen "MoDeL: Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı" kamuoyuna tanıtıldı.

TESEV'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantısının açılış konuşmalarını, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, TESEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aydın Uğur, AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Elçi Müsteşarı Andre Lys ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan yaptı.

Toplantıda Avrupa Konseyi İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi Başkanı Alina Tatarenko, iyi yönetişim ilkeleri ve e-demokrasi araçları hakkında konuşurken, TESEV Araştırma Direktörü Dr. Itır Akdoğan da MoDel'i stratejik planın daha erişilebilir olması, izlenebilmesi, plan üzerinden belediye-sivil toplum etkileşimi ve işbirliğinin kolaylaştırılması için tasarladıklarını anlattı. Akdoğan, MoDel'in proje kentleriyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, tüm belediyeleri araca dahil olmaya davet ettiklerini kaydetti.

Toplantı kapsamında düzenlenen, moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji ve Bütçe Uzmanı Ali Karagöz'ün üstlendiği "Demokratik Yerel Yönetişim İçin Katılımcı Stratejik Planlama" panelinde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, demokratik yönetişim uygulamalarını ve sivil toplumla işbirliklerini paylaştı.

TESEV yürütücülüğündeki "MoDeL: Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı", yerel yönetimlerde izleme, değerlendirme ve belediye-sivil toplum işbirliklerini kolaylaştırıyor.

Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı, belediyelerin beş yıllık stratejik planları, yıllık faaliyet raporları ve performans programlarını ve bu belgelerde yer alan amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri şeffaf, anlaşılır ve etkileşimli şekilde sunuyor.

Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına, belediyenin faaliyetleri ile ilgili işbirliği ve önerilerini doğrudan belediyeye iletme fırsatı sağlıyor. Bu özellikleriyle MoDel bir yandan belediyenin hangi amacına ne ölçüde ulaştığını izleme ve değerlendirmeyi, diğer yandan demokratik iş birliklerini kolaylaştırıyor.

Yönetim Kurulu, Birol Ekici, Türkiye, toplum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TESEV, Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı 'MoDel'i tanıttı - Son Dakika


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