TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Temmuz Cumartesi:

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

12 Temmuz Pazar:

17.30 İstanbulspor- Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.30 Keçiörengücü- Fatih Karagümrük (Aktepe)

17.30 Altınordu- Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor- Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)

17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

17.30 Adanaspor- Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)