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Yeri değişmeyecek! Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu - Son Dakika
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Yeri değişmeyecek! Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ziraat Türkiye Kupası'nın kura çekiminde Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının yeri hakkında açıklama yaptı. Büyükekşi, "29 Aralık'ta 100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa maçı oynanacak ve dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimiz'in 100. kuruluş yıldönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız" dedi.

Yeri değişmeyecek! Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu
08.12.2023 - 15:14,  Güncelleme: 15:48
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yer aldığı 5. tur kuraları çekildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili konuştu.

"ARABİSTAN'DA OYNANACAK"

Büyükekşi yaptığı açıklamada, 2 ezeli rakip arasında oynanacak Süper Kupa'nın yerinin değişmediğini ve Arabistan'da oynanacağını söyledi.

İşte Büyükekşi'nin açıklamaları;

"29 Aralık'ta 100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa maçı oynanacak ve dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimiz'in 100. kuruluş yıldönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Ulusal ve uluslararası alanda tüm dünyaya bu maç aracılığıyla Cumhuriyetimiz'in 100. yılına duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız."

"KUPAYA YENİ FORMAT GELİYOR"

Öta yandan konuşmasına devam eden Büyükekşi, "Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeri değişmeyecek! Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu - Son Dakika
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