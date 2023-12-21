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THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın Antalya Havalimanı kalkışlı-varışlı 11 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

THY\'nin Antalya Havalimanı\'ndaki seferleri iptal edildi
21.12.2023 - 09:48,  Güncelleme: 10:04
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Antalya'da bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 11 seferini iptal etti. THY'den yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda Antalya Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 11 seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

ANTALYA İNİŞ-VARIŞLI 11 SEFER İPTAL

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "21.12.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, Antalya Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 11 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." ifadeleri yer aldı.

METEOROLOJİ UYARDI

Öte yandan Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısı gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Türkiye genelinde lodos da etkili olurken, yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli, Ege'nin iç kesimlerinde ise kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor.

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