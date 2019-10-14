Tıbbi ve aromatik bitkide hedef 5 milyar dolar

Meclis Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, "Amacımız, dünyada 115 milyar dolar bir hacmi olan tıbbi ve aromatik bitki sektöründen payımızı almaktır. Bizim ülkemiz milyon dolarlar aşamasında ama bu rakamı 2023 yılında 5 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır" dedi.



Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu İstişare Toplantısı Samsun'da gerçekleştirildi. Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması, üretimi ve pazarlamasında karşılaşılan sorunlar ile alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla yapılan toplantıda konuşan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, "Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu26. dönemde kuruldu. 27. dönemde 5 partinin teklifiyle komisyon kuruldu ve çalışmalarımıza başladık. Bizim bu komisyonu yapmamızın amaçlarından biri de dünyada 115 milyar dolar bir hacmi olan bu sektörden payımızı almaktır. Bizim ülkemiz milyon dolarlar aşamasında ama bu rakamı 2023 yılında 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak gibi bir hedefimiz var" ifadelerini kullandı.



Daha sonra Amasya Orman İşletme Müdürü Halil Oflu ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Samsun ve çevre illerde yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bin sunum gerçekleştirdi.



"İlimizde kenevir konusu çok önemli"



Sunumların ardından konuşan Vali Osman Kaymak, bu çalışmalarla tıbbi ve aromatik bitkilerin Türkiye'de bir milat olacağından bahsederek, "Dünyanın pazarını da dikkate olarak hangi ürünlerde ihtiyaç varsa o ürünlere yönelip üretim patlaması yapmamız lazım. İhtiyaç olan ürüne yönelmek lazım. Çünkü bizim insanımız üretiyor ama ürettiği ürün elinde kalıyor. İlimizde kenevir konusu çok önemli. Cumhurbaşkanımız kenevir üssü olarak Samsun'u belirledi. 500 dekar alanda kenevir ürettik. Bu kenevirin tohumlarını TİGEM alıyor. Ama bu kenevirin sapı da lif olarak değerlendirilmesi lazım. Bu tam olarak bir endüstriye dönüşmediği için gelişme alanı kısıtlı. O anlamda her ürünün katma değerinin oluşması, endüstrisinin ve sanayisinin oluşması lazım. Ürettiğimiz keneviri işleme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bu sorunu en kısa zamanda çözmeye çalışıyoruz. Bu ve bunun gibi diğer alanlarda da bir ürünü çok üreteceksiniz ama bunun pazarını ve işlemesini yapamadığınız zaman bu ürün köylünün elinde kalır" şeklinde konuştu.



Toplantıya ayrıca, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, komisyon üyeleri, Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, ilgili kurum müdürleri katıldı. - SAMSUN