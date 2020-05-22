Ticaret Bakanı Pekcan, Rusya Enerji Bakanı Novak ile görüştü - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan, Rusya Enerji Bakanı Novak ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile görüştü.

Ticaret Bakanı Pekcan, Rusya Enerji Bakanı Novak ile görüştü, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile görüştü. Pekcan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve heyetlerin de katıldığı görüşmede, ikili ticarette dengenin sağlanması ve yerel paraların kullanımının artırılması gerektiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pekcan'ın, Novak ile görüşmesinde Türk heyetinde Ulaştırma Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları ile Merkez Bankasından yetkililer yer aldı. Rus tarafında da Bakan Novak'ın yanı sıra Enerji Bakan Yardımcısı Anatoli Yanovski, Ekonomik Kalkınma, Tarım, Ulaştırma bakanlıkları, Gümrük İdaresi ve Merkez Bankası yetkilileri hazır bulundu.

Video konferans sistemiyle yapılan toplantıda öncelikli olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel olarak içinde bulunulan zor dönemde iki ülke arasındaki yakın dostluk ilişkilerine uygun ticaretin önündeki engellerin tespiti ve çözümüne yönelik konular ele alındı.

Bunun yanı sıra iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından ortaya konulan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak amacıyla ticareti artırıcı ve kolaylaştırıcı önlemler, enerji konusundaki iş birliği, tarım ticareti, ulaştırma konuları öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıda, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatının artırılabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğinin altı çizildi.

Türk-Rus ticari ve ekonomik ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olan enerji alanındaki konular değerlendirilirken, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Projesi'nin ilk bölümünün 2023'te faaliyete geçirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

İki ülkenin karşılıklı mal ticaretinde önemli bir kalem olan tarım ürünleri konusunda karşılıklı hassasiyetler dile getirildi.

Rusya tarafından yalnızca Türkiye'ye yönelik uygulanan ve herhangi bir dönemsellik içermemesi ve bir dayanağı da olmaması nedeniyle büyük sorunlara ve belirsizliklere yol açan domates kotası uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini belirten Pekcan, söz konusu uygulamanın gerek uluslararası ticaret kurallarına gerekse iki ülke arasındaki iş birliği ruhuna aykırı olduğunu ifade etti.

Pekcan, Rusya'ya hayvansal ürün ihracatına izin verilen firmalar listesine alınmak üzere onay bekleyen Türk firmaların süreçlerinin de geciktirilmeden tamamlanması gerektiğini bildirdi.

Uluslararası taşımacılık da ele alındı

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen uluslararası taşımacılık ve lojistiğin de değerlendirildiği toplantıda, Pekcan, kara yolu kotalarının öneminin son derece arttığına ve mevcut olağanüstü koşullarda sınırlı sayıdaki kotalarla bölge ülkeleriyle ticaretin sürdürülemez hale geldiğine dikkati çekti.

Bakan Pekcan, özellikle Rusya ile ikili ve transit kara yolu kotalarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, mevcut koşullarda Bakü-Tiflis- Kars demir yolu hattının Türkiye ile Rusya arasındaki taşımalar için de önemli bir alternatif olabileceğine, deniz yolu taşımalarında ise Türk taşımaları için ortaya çıkan liman sorununun bir an önce giderilmesi ve düzenli Ro-Ro seferlerinin hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.

"Yerel paralarla ticaret artırılmalı"

Öte yandan Pekcan, toplantıda, ikili ticarette dengenin sağlanması ve yerel paraların kullanımının artırılması gerektiğini kaydetti.

Toplantıda, Kovid-19 sebebiyle çalışmaları ertelenen Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 17. Dönem Toplantısı'nın bu yılın son çeyreğinde St. Petersburg'da yapılması, salgının seyrine göre ise video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesi hususunda anlaşma sağlandı.

KEK bünyesindeki Ticaret, Yatırım ve Bölgesel İşbirliği, Enerji, Ulaştırma çalışma gruplarının toplantılarının haziran ayında tamamlanması, diğer çalışma gruplarının da ağustosa kadar çalışmalarını bitirerek KEK eş başkanlarına sunulmak üzere somut çözüm önerileri ve çalışma takvimleri geliştirilmesi hususunda mutabık kalındı.

Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret


Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 2019'da 4,1 milyar dolar, bu ülkeden ithalatı ise 23,1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Bu yılın 4 aylık döneminde ise Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı yüzde 7,5 artarak 1,3 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Rusya'dan ithalat ise yüzde 13,8 azalarak 6,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar Rusya'da toplam 79,7 milyar dolar değerinde 2 bin 28 proje üstlendi. Rus firmalarının Türkiye'deki doğrudan yatırımları yaklaşık 6,2 milyar dolar iken, bu ülkede Türk firmalarının doğrudan yatırımları 1 milyar doları aşmış bulunuyor.

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 11:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Pekcan, Rusya Enerji Bakanı Novak ile görüştü - Son Dakika

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