TİKA'dan cephe hattındaki Azerbaycanlı sivillere gıda yardımı - Son Dakika

TİKA'dan cephe hattındaki Azerbaycanlı sivillere gıda yardımı

22.10.2020 15:13
TİKA'dan cephe hattındaki Azerbaycanlı sivillere gıda yardımı, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), cephe hattına yakın bölgelerde yaşayan ve Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere 40 ton temel gıda yardımı gönderdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), cephe hattına yakın bölgelerde yaşayan ve Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere 40 ton temel gıda yardımı gönderdi.

Gıda paketleri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Mülteci ve Zorunlu Göçmenlerden Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Fuad Hüseynov ve TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki'nin katılımıyla gerçekleştirilen törenin ardından bölgeye sevk edildi.

Büyükelçi Özoral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iyi gününde de kötü gününde de Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet, bir millet" olduğunu hatırlatan Özoral, "Kendi topraklarını kurtarmak için başlattığı mücadelesinde Azerbaycan'a sonuna kadar destek oluyoruz. Desteğimiz sadece kardeş olduğumuzdan ileri gelmiyor, aynı zamanda Azerbaycan'ın haklı mücadele vermesinden kaynaklanıyor. Kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız." dedi.

Azerbaycan Mülteci ve Zorunlu Göçmenlerden Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Hüseynov, Azerbaycan halkının kendi topraklarını kurtarmak için vatan savaşı verdiğini belirtti.

Hüseynov, bu mücadelede Türk devleti ve milletinin büyük desteğini hissettiklerini dile getirerek, gıda yardımı için Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Tiryaki de geçen hafta çatışma bölgesinde görev yapan Azerbaycan Kızılay çalışanlarına 500 ilk yardım çantası dağıttıklarını, bugün de çatışmalar nedeniyle yerlerini terk etmek zorunda kalan ailelere gıda yardımı gönderdiklerini kaydetti.

Hazır yemek ve konservelerden oluşan 40 ton gıda, Terter, Ağdam ve Berde illerinde, cephe hattına yakın bölgelerde yaşayan 2 bin aileye dağıtılacak.

Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan cephe hattındaki Azerbaycanlı sivillere gıda yardımı - Son Dakika

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