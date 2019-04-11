Tmok Fair Play Üniversiteler Kervanı Yola Çıkıyor

TMOK'un 2014 yılından bu yana 53 üniversitede fair-play'i anlattığı Fair Play Üniversiteler Kervanı, 2019 yılında 10 üniversiteyi ziyaret edecek. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
'nin (TMOK) Türkiye'nin her bölgesini ziyaret ederek üniversite öğrencilerine fair-play düşünce ve davranış biçimini anlattığı Fair Play Üniversiteler Kervanı, 2019 yılında 10 üniversitede öğrencilerle bir araya gelecek. Edirne
'den Kars
'a, Sinop
'tan Antalya
'ya 53 üniversitede 100 bini aşkın üniversite öğrencisine ulaşan Kervan'ın "İyiye, doğruya, güzele" sloganıyla geleceğin öğretmenleri, antrenörleri ve spor yöneticilerine ulaşacağı üniversiteler bu yıl Diyarbakır Dicle Üniversitesi
, Mardin Artuklu Üniversitesi
, Kastamonu Üniversitesi
, Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi, Tokat
Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir
Ünversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi
, Uşak Üniversitesi
ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
'nden oluşacak.
Kervanın 2019 programının duyurulduğu ve 11 Nisan Perşembe günü Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında gazeteci, TMOK Duayen Üyesi, Fair Play Komisyonu Başkanı, Avrupa
Fair Play Birliği Başkan Yardımcısı ve Dünya Fair Play Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Arıpınar
, "İlkbahar döneminde 2, sonbahar ve kış döneminde ise 8 üniversiteyi ziyaret edeceğiz. Önümüzdeki dönemde Avrupa Konseyi
, Fair Play Üniversiteler Kervanı'na finansman desteğinde bulunacak. Kervan projemiz, fair-play çalışmalarının ülke çapına yayılmasına katkı sağladı. Böyle devam etmesini umuyoruz. Bu başarımızda emeği geçen TMOK ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
Fair Play Üniversiteler Kervanı Projesi'nin sponsorlarından Nobel İlaç
adına konuşan İnsan Kaynakları Direktörü Bidar Özgür Ulutaş ise "Fair-play misyonu bizim çalışma şeklimizle çok uyuştuğundan 2 yıldır bu projeye destek oluyoruz ve bu iş birliğinden gurur duyuyoruz. TMOK'a bize üniversite öğrencileri ile buluşma ve bu güzel projenin içinde bulunma imkanı sağladığı için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.
İLK DURAK DİYARBAKIR
Kervan, bu yıl ziyaret edeceği ilk okul olan Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde Fair Play Sergisi'nin de açılışını yapacak. Panelde, son dönemde elde ettiği başarılarla adını duyuran milli atlet Meryem Bekmez
konuk olarak yer alacak.
Kervan, kasım ayında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ne yapacağı yılın son ziyareti ile 2019 programını bitirecek.
Öte yandan Fair Play Komisyonu'nun bu yıl ilkini düzenlediği Dünya Fair-Play Fotoğraf Yarışması için başvurular 30 Haziran'a dek alınacak ve kazananlar ekim ayında yapılacak jüri toplantısı ardından kamuoyuna duyurulacak.