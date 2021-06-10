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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "İnanıyorum ki Kırgızistan ile ticaret hacmini artıracağız" - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "İnanıyorum ki Kırgızistan ile ticaret hacmini artıracağız"

10.06.2021 12:12
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, "İnanıyorum ki bizler bunu artıracağız ve belirlenen 2 milyar dolar hedefine ulaşacağız.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, "İnanıyorum ki bizler bunu artıracağız ve belirlenen 2 milyar dolar hedefine ulaşacağız. İki kardeş ülke el ele vererek, Kırgızistan ekonomisini daha çok büyüteceğiz." dedi.

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Fahri Doktora Tevcih Töreni ile Türk-Kırgız İş Forumu TOBB Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, üniversite senatosu kararıyla, Caparov'a, fahri doktora diploması sunma kararı verildiğini dile getirerek, "Caparov, TOBB ETÜ fahri doktora unvanını kabul ederek, bizleri onurlandırmıştır. Yine Manas Üniversitesi tarafından da şahsıma, fahri doktora unvanı takdim edilmişti. Ben de bu unvanı gururla taşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan ve Türkiye'nin, kederi de sevinci de birlikte paylaşan, iki kardeş ülke olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Kırgızistan'ın bağımsızlığını destekleyerek ülkeyi hemen tanıdığına işaret etti.

Caparov'un liderliğinde Kırgızistan'ı daha güçlü ve müreffeh bir geleceğin beklediğine inandıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Türkiye iş dünyası olarak biz de Kırgızistanlı kardeşlerimize hep destek olacağız." diye konuştu.

TOBB ETÜ'nün Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerinden olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Üniversitenin Türkiye'de bir ilki başlatarak uyguladığı ortak eğitim programının, sanayi-üniversite iş birliğinde model haline geldiğini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, genç girişimcilere, fikirlerini gerçekleştirebilmeleri için fikri ve maddi imkanlar sunduklarını söyledi.

"Türkiye, Kırgızistan'a en çok yatırım yapan ilk 4 ülke arasında yer alıyor"

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinen Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan'da çeşitli sektörlerde 500 civarında Türkiye sermayeli firmanın faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Bu firmaların, 5 bini aşkın Kırgız vatandaşına istihdam sağladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye, Kırgızistan'a en çok yatırım yapan ilk 4 ülke arasında yer alıyor. Müteahhitlerimiz bugüne kadar 75 projede 1 milyar dolar değerinde proje üstlendi. Bu projelerle firmalarımız Kırgızistan'ın kalkınma hamlesine destek verdiler. Türkiye olarak firmalarımızın buradaki yatırımlarından şüphesiz ki daima gurur duyuyoruz. Gelecekte çok daha başarılı projelere imza atacağımıza inanıyorum. Ticaret hacmimiz şu an sadece yarım milyar dolar düzeyinde. İnanıyorum ki bizler bunu artıracağız ve belirlenen 2 milyar dolar hedefine ulaşacağız. İki kardeş ülke el ele vererek, Kırgızistan ekonomisini daha çok büyüteceğiz."

Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan'ın hidroelektrik başta olmak üzere rüzgar, güneş ve jeotermal enerji üretimi için ciddi kaynaklara sahip olduğunu, ülkenin tekstil başta olmak üzere sahip olduğu maden zenginliklerine uygun sanayileşme için ciddi potansiyeli bulunduğuna işaret etti.

TOBB ile Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında da köklü ilişkiler bulunduğunu söyleyen Hisacıklıoğlu, "İkili düzeydeki iş birliğinin kapsamını genişletmek ve içeriğini derinleştirmek üzere Türk-Kırgız TSO'sunu kurduk. Türkiye'de ve Kırgızistan'da işletmelerin, sıkıntılarını ve önerileri toplayıp, hükümetlerimize hızlı bir şekilde aktarmaya başladık. Böylece ikili ticaret ve yatırım ilişkilerine önemli katkılar sağladık." dedi.

"Türkiye, yurt dışı müteahhitlikte dünyada 2, turizmde ilk 6 ülke arasında"

Kırgızistan'ın da kurucu olarak yer aldığı Türk TSO'sunu, 6 devlet ama tek millet vizyonuyla hayata geçirdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan ve Türkiye ile Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan iş dünyalarının güç birliği yaptığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Kırgız TSO'sunun reform çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, Kırgızistan'da özel sektörü öne çıkaran ekonomik reformları memnuniyetle takip ettiklerini dile getirdi.

Güçlü bir oda sisteminin özel sektörün gelişimine büyük katkı sağladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Özel sektörümüz ve girişimci insanlarımız sayesinde, bugün tekstil ve hazır giyim, otomotiv, beyaz eşya, gıda ve daha pek çok sanayi ürününde Avrupa'nın ana tedarikçileri arasında girmiş durumdayız. Yurt dışı müteahhitlikte dünyada 2, turizmde ilk 6 ülke arasında yer alıyoruz. Tüm bu alanlardaki ve 80'lerden itibaren başlayan iktisadi dönüşüm sürecindeki bilgi ve tecrübemizi Kırgızistanlı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız."

Türk iş insanlarına davet

Kırgız Cumhuriyeti Yatırımların Teşviki ve Korunması Bakanı Almambet Shykmamatov da Kırgızistan'a yatırımların artması için mekanizmaları oturtmaya çalıştıklarını belirterek, "Türk yatırımcıların Kırgızistan'a gelmesi ve onların güvenliğini artırmak için her şeyi yapacağız, bürokrasiyi azaltacağız diye konuşmamız yeterli değildir. 9 Temmuz'da Kırgızistan'da gerçekleşecek olan Kırgız-Türk Hükümetlerarası Komisyon'un onuncu oturumuna tüm Türk iş insanlarını davet ediyorum." dedi.

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un öz geçmişini okuyarak, kendisine Üniversite senatosunca uluslararası ilişkiler alanında onursal doktora unvanı verilmesinin oy birliğiyle kabul edildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Caparov'a diploma ve cübbe takdim edildi. Caparov'a onursal doktora verilmesi anısına TOBB ETÜ ormanında video konferansla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.???????

Kırgızistan, Türkiye, dolar, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'İnanıyorum ki Kırgızistan ile ticaret hacmini artıracağız' - Son Dakika Ekonomi


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